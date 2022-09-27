Пике в январе может уйти из «Барселоны» в другой испанский клуб

«Атлетико» претендует на центрального защитника «Барселоны» Жерара Пике.
В подписании 35-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер мадридцев Диего Симеоне.
Аргентинец очень недоволен обороной своей команды и считает, что Пике сможет ее усилить.
Трансфер может состояться в январе.
- В этом сезоне Пике поучаствовал в 2 из 8 матчей (134 минуты).
- Его контракт с «Барсой» действует до 2024 года.
- Испанец не хочет менять клуб, но это может стать неизбежным из-за требования Лионеля Месси.
Источник: OK Diario