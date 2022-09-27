Пике в январе может уйти из «Барселоны» в другой испанский клуб

«Атлетико» претендует на центрального защитника «Барселоны» Жерара Пике.

В подписании 35-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

Аргентинец очень недоволен обороной своей команды и считает, что Пике сможет ее усилить.

Трансфер может состояться в январе.