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    Мбаппе – самый токсичный игрок «ПСЖ»: он ссорится из-за имиджевых прав и конфликтует с Неймаром

    Килиан Мбаппе в конце мая продлил контракт с «ПСЖ» и искусственно создал огромную волную хейта в свой адрес. Теперь фанаты обвиняют клуб в том, что он дал неограниченную власть для Мбаппе. Например, RMC писал в августе: «Если у какого-то игрока будет конфликт с Мбаппе, то «ПСЖ» поддержит Килиана. Это не будет зависеть от того, прав ли он в ситуации или нет».

    За четыре месяца футбольное сообщество обратило внимание еще на одну сторону характера Мбаппе – токсичность. Есть достаточно фраз и инсайдов, подтверждающих это.

    Что говорят о характере Мбаппе действующие и бывшие партнеры и коллеги

    Леандро Паредес в свежем интервью сказал: «Я не хочу говорить о Килиане, не мне стоит говорить о нем. С некоторыми футболистами «ПСЖ» я поддерживал контакт, с ними у меня были отличные взаимоотношения. Но я не хочу говорить о тех, с кем отношений у меня не было». Сразу же после аренды Паредеса в «Ювентус» L’Equipe писал, что у Паредеса были сложности с Мбаппе.

    • У Мбаппе есть много разногласий касательно имиджевых прав. Он отказывался от общей съемки с членами сборной Франции (не устраивали условия), но потом передумал. Глава французского KFC сказал, что он очень капризным клиентом – потом компания извинялась.

    • В перерыве матча «ПСЖ» в прошлом сезоне Мбаппе наехал на Ашрафа Хакими за то, что тот не сделал на него пас в нужный момент. Хакими извинился. Ответ Мбаппе: «Извинений недостаточно, просто делай свою работу и пасуй». Информация об этом эпизоде появилась пару недель назад – летом были слухи, что Хакими хочет уйти из клуба из-за плохой атмосферы внутри коллектива.

    • TNTsports пишет, что перед началом сезона руководство «ПСЖ» попросило футболистов играть через Мбаппе. Тем не очень понравилось – их реакция задела самого Мбаппе. Яркая реакция игрока была в матче против «Монпелье», когда Витинья не сделал передачу на него – Мбаппе поднял руки и орал. Позже Гальтье объяснял это личными проблемами Мбаппе.

    • Вот еще информация от L’Equipe: «Мбаппе уже дал понять Кристофу Гальтье, что хочет быть главной фигурой «ПСЖ». То есть выше Неймара и Месси, которого боится на профессиональном уровне. Он хочет искусственно поддерживать главенство внутри коллектива. И Гальтье соглашается на это».

    • Странное интервью Маурисио Почеттино от конца прошлого сезона: «Мбаппе силен в игровом плане. Но ему надо учиться быть командным игроком. С этим проблем нет, он прекрасно понимает ошибки и делает правильные выводы».

    • На Евро-2020 у Мбаппе были разногласия с Оливье Жиру. Тот пробовал наладить отношения во время сентябрьских сборов Франции – получилось не очень.

    • Но, пожалуй, главные проблемы у Мбаппе именно с Неймаром. Кажется, у двух звезд «ПСЖ» конфликт с середины лета.

    Разногласия Мбаппе и Неймара обострились на фоне исполнения пенальти – их мирили Рамос и Месси

    Первые сообщения о конфликте Килиана Мбаппе и Неймара появились еще в конце прошлой весны. Тогда основаниями были обычные недопонимания на поле. А Почеттино говорил: «Не вижу смысла отвечать на вопросы на эту тему. Во всех командах есть ссоры: мы – мужчины, это нормально. Важно лишь то, что мы все решаем очень быстро».

    Спустя месяц после этого мать Мбаппе сказала, что в «ПСЖ» все хорошо и нет никаких конфликтов. Но события говорили об обратном.

    Во-первых, до весны Неймар и Мбаппе сидели постоянно рядом в самолете – с лета перестали делать это. Юлиан Дракслер подтверждал это, хотя отказался отвечать прямо на вопрос, есть ли между двумя футболистами конфликт.

    Во-вторых, ситуация обострилась в летнее трансферное окно. Руководители «ПСЖ» не очень хорошо отозвались о перспективах Неймара в клубе. Месси поддержал партнера, некоторые другие футболисты тоже поддержали его. Мбаппе не высказывался на этот счет. Get French Football News писал, что Мбаппе даже просил боссов продать Неймара.

    В-третьих, теперь единоличным исполнителем пенальти стал Мбаппе. Неймару это не нравилось – он лайкал твиты с критикой Гальтье по этому решению.

    Конфликт двух звезд «ПСЖ» пробовали уладить несколько человек. Сначала с ними неоднократно разговаривал Кристоф Галтье – эффект слабый. Месси чуточку остудил пожар. Потом к делу подключился Серхио Рамос – французские медиа говорили, что его авторитет в команде вырос. Вроде бы ситуацию удалось уладить.

    Гальтье даже говорил: «Нет никаких напряженных отношений, это вообще едва ли проблема. После матча с «Монпелье» мы встретились, чтобы расставить все по своим местам. В эпизоде со вторым пенальти ничего не произошло. Неймар и Мбаппе обменялись мнениями, все произошло очень быстро. Когда Неймар почувствовал уверенность пробить, Килиан уступил ему».

    Но, похоже, конфликт так и не решен. Неймара, по данным французских медиа, бесит эгоизм Мбаппе. А в микст-зоне после матча Бразилии он не ответил на вопрос об этом и ушел от журналистов.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de, XinHua/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17547

      житель СПб 23 минуты назад

      Это точно! И он еще принесет неприятностей и команде, и сборной. Футбол - это командная игра. Тот, кто это не понимает - не может быть выдающимся футболистом. Как ближайший результат - из команды уйдут и Месси, и Неймар.

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      Рейтинг: +627

      111ax 45 минут назад

      какой-бы ни был талант, но если человек говно, то не будет он лучшим. Роналду когда был еще сопляком и его много хейтили из-за характера, то он все равно оставался командным игроком, профессионалом. Здесь пока детская неуверенность в самом себе и боязнь быть хуже на фоне Месси и Неймара, т.к. их игра более интересна на поле, более красива

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      Рейтинг: +977

      Лфшт 1 час назад

      ушлепок одним словом, а какие были надежды. Увы это уже пройденный этап истории футбола

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