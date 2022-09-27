Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Григорян – об Эшуорте: «Поражает ослиное нежелание «Спартака» видеть в клубе бывших звезд»

    Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о новом спортивном директоре «Спартака» Поле Эшуорте.

    «Поражает абсолютно ослиное упорство, пусть не обижаются, с которым бывших звезд «Спартака» не хотят видеть в клубе. Звезды, правда, разные, иногда бывает еще то добро.

    Если брать человеческие качества, Андрей [Тихонов] как одно из исключений — тренер, человек, игрок большой. Я не понимаю упорства, с которым не хотят сохранять традиции.

    Все топ‑клубы, которые уважают себя, идут по этому пути. Делают плацдарм для игроков, которые творили историю. Это удивительно», – сказал Григорян.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

    Новости по теме
    Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в августе 1
    Агент Бальде Кейта: «Мы до сих пор не получили объяснение решения по дисквалификации»
    Семак тренировался вместе с игроками «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25720

      JTherry 43 минуты назад

      "звезды" без соответствующего образования тускло "горят"...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      Лицом_на_клаве 2 часа назад

      Спартак это антинародная команда в худших её проявлениях. Мазутный проект одним словом. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Avitaminoz 2 часа назад

      Да был даже тренерский штаб полностью из ветеранов. Ничем кроме багажей не запомнился. Ну и критикой как оказалось потом, чемпионской команды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13918

      Skull_Boy 2 часа назад

      Как показывает практика от этих нахлебников-звезд нет никакого толку

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11