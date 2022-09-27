Григорян – об Эшуорте: «Поражает ослиное нежелание «Спартака» видеть в клубе бывших звезд»

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о новом спортивном директоре «Спартака» Поле Эшуорте.

«Поражает абсолютно ослиное упорство, пусть не обижаются, с которым бывших звезд «Спартака» не хотят видеть в клубе. Звезды, правда, разные, иногда бывает еще то добро.

Если брать человеческие качества, Андрей [Тихонов] как одно из исключений — тренер, человек, игрок большой. Я не понимаю упорства, с которым не хотят сохранять традиции.

Все топ‑клубы, которые уважают себя, идут по этому пути. Делают плацдарм для игроков, которые творили историю. Это удивительно», – сказал Григорян.