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  • Григорян – об Эшуорте: «Поражает ослиное нежелание «Спартака» видеть в клубе бывших звезд»

Григорян – об Эшуорте: «Поражает ослиное нежелание «Спартака» видеть в клубе бывших звезд»

27 сентября 2022, 12:12
5

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о новом спортивном директоре «Спартака» Поле Эшуорте.

«Поражает абсолютно ослиное упорство, пусть не обижаются, с которым бывших звезд «Спартака» не хотят видеть в клубе. Звезды, правда, разные, иногда бывает еще то добро.

Если брать человеческие качества, Андрей [Тихонов] как одно из исключений — тренер, человек, игрок большой. Я не понимаю упорства, с которым не хотят сохранять традиции.

Все топ‑клубы, которые уважают себя, идут по этому пути. Делают плацдарм для игроков, которые творили историю. Это удивительно», – сказал Григорян.

  • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
  • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорян Александр
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1664270011
Как показывает практика от этих нахлебников-звезд нет никакого толку
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Avitaminoz
1664271454
Да был даже тренерский штаб полностью из ветеранов. Ничем кроме багажей не запомнился. Ну и критикой как оказалось потом, чемпионской команды.
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JTherry
1664277035
"звезды" без соответствующего образования тускло "горят"...(
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алдан2014
1664283997
Какое то более,чем странное назначение. Наверное никто в стране не понял для чего взяли этого непонятного чела,с мутной репутацией. Какой-то аферой попахивает. Не раз ещё Арнольдыча вспомним добрым словом.
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alefreddy
1664284894
с кого спрашивать и кто их знает за бугром
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