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    Терюшков рассказал, кто будет принимать решение о приостановке чемпионата России

    Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможной приостановке РПЛ.

    «На данном этапе решение о приостановке РПЛ и Кубка России должны принимать Министерство спорта и спортивные федерации. Сейчас об этом говорить преждевременно. Как будет развиваться ситуация, покажет время.

    Стоит останавливать не футбол, а развлекательный контент. Например, различные шоу, как «Танцы на льду», которые не несут никакой духоподъемной и сплачивающей силы, а пропагандируют бог знает что.

    Это неизвестные молодые люди с непонятой ориентацией, которые выходят на лед с накрашенными ногтями и корежат из себя неизвестно что. Это недопустимо.

    Всю жизнь спорт объединяет людей. Именно благодаря нему поднимается народный дух», — заявил Терюшков.

    • В РПЛ сыграно 10 туров.
    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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    Источник: Sport24

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