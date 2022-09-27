Терюшков рассказал, кто будет принимать решение о приостановке чемпионата России

Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможной приостановке РПЛ.

«На данном этапе решение о приостановке РПЛ и Кубка России должны принимать Министерство спорта и спортивные федерации. Сейчас об этом говорить преждевременно. Как будет развиваться ситуация, покажет время.

Стоит останавливать не футбол, а развлекательный контент. Например, различные шоу, как «Танцы на льду», которые не несут никакой духоподъемной и сплачивающей силы, а пропагандируют бог знает что.

Это неизвестные молодые люди с непонятой ориентацией, которые выходят на лед с накрашенными ногтями и корежат из себя неизвестно что. Это недопустимо.

Всю жизнь спорт объединяет людей. Именно благодаря нему поднимается народный дух», — заявил Терюшков.