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    Радимов высказался о будущем Карпина в сборной России

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном продлении контракта между РФС и Валерием Карпиным, который возглавляет сборную России.

    «Каждый справляется со своей работой, сборная играла хорошо. Матч с киргизами не беру, это был просмотровой матч.

    Совмещение вредит? Встречный вопрос: а сборная будет? С кем играть-то? С киргизами?

    Карпин не много задействован сейчас. Игр будет немного, все товарищеские. Думаю, что смысл продлевать контракт есть», – сказал Радимов.

    • Контракт тренера истекает в декабре.
    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Он совмещает работу в национальной команде и «Ростове».

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.09.2022 21:55
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