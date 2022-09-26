Радимов высказался о будущем Карпина в сборной России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном продлении контракта между РФС и Валерием Карпиным, который возглавляет сборную России.
«Каждый справляется со своей работой, сборная играла хорошо. Матч с киргизами не беру, это был просмотровой матч.
Совмещение вредит? Встречный вопрос: а сборная будет? С кем играть-то? С киргизами?
Карпин не много задействован сейчас. Игр будет немного, все товарищеские. Думаю, что смысл продлевать контракт есть», – сказал Радимов.
- Контракт тренера истекает в декабре.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Он совмещает работу в национальной команде и «Ростове».
Источник: «Чемпионат»