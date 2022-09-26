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    Карпин – о мобилизации: «Не думать невозможно. Ребята говорили, что их знакомым пришли повестки»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции игроков сборной на введение в стране частичной мобилизации.

    — Ситуация неординарная, что говорили футболистам?

    — Неординарная, да. То, что про нее думаешь в какой-то момент — 100 процентов. Ребята говорили, что их знакомым пришли повестки. Во время матча, разминки работа отвлекает, но на 100 процентов отключиться не может ни один человек.

    — Как работать в такой ситуации, когда эти мысли не уйдут точно?

    — Так же, как и раньше. В команде 25 человек, они разные. Невозможно давать всем кофе с молоком. Кому-то все по барабану, кто-то переживает. Нет одного подхода. Будут разговоры про это, но мы изменить ничего не можем. Мы должны делать свою работу — и делать это хорошо.

    — Много таких, кому по барабану: «Придет повестка, пойду служить»?

    — Сказать можно все, что угодно. Но это все на словах, а в голове может быть каша. Демонстрировать не показухой, а хорошо выполняя свою работу — другое.

    — Почувствовали в целом, что эта ситуация повлияла на подготовку к матчу?

    — Нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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