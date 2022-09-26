Карпин – о мобилизации: «Не думать невозможно. Ребята говорили, что их знакомым пришли повестки»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции игроков сборной на введение в стране частичной мобилизации.

— Ситуация неординарная, что говорили футболистам?

— Неординарная, да. То, что про нее думаешь в какой-то момент — 100 процентов. Ребята говорили, что их знакомым пришли повестки. Во время матча, разминки работа отвлекает, но на 100 процентов отключиться не может ни один человек.

— Как работать в такой ситуации, когда эти мысли не уйдут точно?

— Так же, как и раньше. В команде 25 человек, они разные. Невозможно давать всем кофе с молоком. Кому-то все по барабану, кто-то переживает. Нет одного подхода. Будут разговоры про это, но мы изменить ничего не можем. Мы должны делать свою работу — и делать это хорошо.

— Много таких, кому по барабану: «Придет повестка, пойду служить»?

— Сказать можно все, что угодно. Но это все на словах, а в голове может быть каша. Демонстрировать не показухой, а хорошо выполняя свою работу — другое.

— Почувствовали в целом, что эта ситуация повлияла на подготовку к матчу?

— Нет.