Карпин рассказал, о чем мечтает: «Есть вещи поважнее игры с Ираном»

Главный тренер сборной России рассказал о своей мечте.

— О чем вы сейчас мечтаете?

— Чтобы была определенность по поводу будущего. Всех и всего.

— Определенность на матч с Ираном есть — он точно состоится?

— В том-то и дело — что все ок, готов, вроде бы подписано. Но у вас есть уверенность, что матч состоится?

— С Ираном — да.

— У меня — нет. Не из-за федерации футбола стран, а про другие факторы. Есть вещи поважнее нашей игры.

— Вы бы где предпочти играть с Ираном — в Дохе или Тегеране?

— По мне, примерно то же самое.

— Доха столица ЧМ, и там отношение медиа к нам может быть жестче.

— Внимание на это уже не обращаю.