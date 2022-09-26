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    Карпин рассказал, о чем мечтает: «Есть вещи поважнее игры с Ираном»

    Главный тренер сборной России рассказал о своей мечте.

    — О чем вы сейчас мечтаете?

    — Чтобы была определенность по поводу будущего. Всех и всего.

    — Определенность на матч с Ираном есть — он точно состоится?

    — В том-то и дело — что все ок, готов, вроде бы подписано. Но у вас есть уверенность, что матч состоится?

    — С Ираном — да.

    — У меня — нет. Не из-за федерации футбола стран, а про другие факторы. Есть вещи поважнее нашей игры.

    — Вы бы где предпочти играть с Ираном — в Дохе или Тегеране?

    — По мне, примерно то же самое.

    — Доха столица ЧМ, и там отношение медиа к нам может быть жестче.

    — Внимание на это уже не обращаю.

    • Матч в Иране запланирован на 15-16 ноября.
    • В стране проходят массовые протесты.
    • В России президентом Владимиром Путиным введена частичная мобилизация.

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    Источник: «РБ Спорт»

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