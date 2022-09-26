Карпин рассказал, о чем мечтает: «Есть вещи поважнее игры с Ираном»

Главный тренер сборной России рассказал о своей мечте.
— О чем вы сейчас мечтаете?
— Чтобы была определенность по поводу будущего. Всех и всего.
— Определенность на матч с Ираном есть — он точно состоится?
— В том-то и дело — что все ок, готов, вроде бы подписано. Но у вас есть уверенность, что матч состоится?
— С Ираном — да.
— У меня — нет. Не из-за федерации футбола стран, а про другие факторы. Есть вещи поважнее нашей игры.
— Вы бы где предпочти играть с Ираном — в Дохе или Тегеране?
— По мне, примерно то же самое.
— Доха столица ЧМ, и там отношение медиа к нам может быть жестче.
— Внимание на это уже не обращаю.
- Матч в Иране запланирован на 15-16 ноября.
- В стране проходят массовые протесты.
- В России президентом Владимиром Путиным введена частичная мобилизация.
Источник: «РБ Спорт»