Карпин отреагировал на слухи о возможном уходе из сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.
Ранее появилась информация, что 53-летний специалист не будет продлевать контракт с РФС.
«Это не ко мне вопросы, а к телеграм-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит они что-то знают. Я ничего не знаю», – сказал Карпин.
- Контракт тренера истекает в декабре.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Он совмещает работу в национальной команде и «Ростове».
Источник: «Р-Спорт»