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    Карпин отреагировал на слухи о возможном уходе из сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.

    Ранее появилась информация, что 53-летний специалист не будет продлевать контракт с РФС.

    «Это не ко мне вопросы, а к телеграм-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит они что-то знают. Я ничего не знаю», – сказал Карпин.

    • Контракт тренера истекает в декабре.
    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Он совмещает работу в национальной команде и «Ростове».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17123

      paracetamol 40 минут назад

      Слабенький тренеришка...

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      Рейтинг: +17232

      Cleaner > paracetamol 27 минут назад

      Слово слабенький в Вашем комментарии лишнее.)

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      Рейтинг: +10

      tendhorn2216 1 час назад


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      Рейтинг: +17232

      Cleaner 1 час назад

      А я вот знаю, что СОВМЕЩЕНИЕ постов тренера клуба и тренера сборной НИ К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ не приводит. НИ-КОГ-ДА!!!

      0
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      Рейтинг: +10050

      R_a_i_n > Cleaner 56 минут назад

      Осталось дело за малым, найти, кто согласится стать новым главным тренером.

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      Рейтинг: +15524

      Fusballer > R_a_i_n 43 минуты назад

      Мостового назначить.

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      Рейтинг: +17232

      Cleaner > Fusballer 25 минут назад

      С назначением Мостового НИЧЕГО в сборной НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Во всяком случае ХУЖЕ точно не станет.

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      Рейтинг: +17232

      Cleaner > R_a_i_n 23 минуты назад

      Желающих ни за что не отвечать, играть один товарняк в год и получать ГЛАВНОТРЕНЕРСКУЮ зарплату найдется немало.)

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