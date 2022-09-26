Карпин отреагировал на слухи о возможном уходе из сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.

Ранее появилась информация, что 53-летний специалист не будет продлевать контракт с РФС.

«Это не ко мне вопросы, а к телеграм-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит они что-то знают. Я ничего не знаю», – сказал Карпин.