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    Агент Маньяков: «Без смены гражданства у Захаряна нет шансов на переход в Европу»

    Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию о возможной смене гражданства полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

    «Мой прогноз следующий: сейчас люди, которые занимаются его переездом в Европу, ведут переговоры о смене гражданства на армянское.

    В ином случае, думаю, шансов на переход нет», – сказал Маньяков.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • В составе сборной России хавбек отдал 1 результативную передачу в 4 играх.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      Таврида 57 минут назад

      Агент Маньяков. У маньяков еще свои агенты есть?

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