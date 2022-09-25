Агент Маньяков: «Без смены гражданства у Захаряна нет шансов на переход в Европу»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию о возможной смене гражданства полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.
«Мой прогноз следующий: сейчас люди, которые занимаются его переездом в Европу, ведут переговоры о смене гражданства на армянское.
В ином случае, думаю, шансов на переход нет», – сказал Маньяков.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
- В составе сборной России хавбек отдал 1 результативную передачу в 4 играх.
Источник: «Р-Спорт»