Агент Маньяков: «Без смены гражданства у Захаряна нет шансов на переход в Европу»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию о возможной смене гражданства полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

«Мой прогноз следующий: сейчас люди, которые занимаются его переездом в Европу, ведут переговоры о смене гражданства на армянское.

В ином случае, думаю, шансов на переход нет», – сказал Маньяков.