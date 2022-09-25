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    Червиченко – о победе России над Киргизией: «Пока ростовские не вышли, было совсем грустно»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе сборной России над Киргизией (2:1).

    «Впечатление, конечно, странное. Думаю, немного не на то все рассчитывали. Сборную Киргизии, наверное, надо более уверенно обыгрывать.

    Хотя и состав, конечно, у нас был немного экспериментальный. Пока ростовские игроки из резерва не вышли, было совсем грустно. Но хотя бы оправдался их выход в конце игры: забил Уткин. Тем не менее до этого, конечно, должен был Комличенко забивать», – сказал Червиченко.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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    Источник: Rusfootball

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