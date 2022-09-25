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    Желудков: «Сборная России – сборище анархистов. У меня нет слов, просто кошмар»

    Экс-футболист «Зенита» Юрий Желудков раскритиковал сборную России за игру в матче с Киргизией (2:1).

    «Это была сборная России? Я вообще не понял. Кого-то набрали из разных команд. Просто кошмар. Никого из футболистов нельзя выделить. Сборище анархистов какое-то набрали. У меня нет слов», — сказал Желудков.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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    Источник: Газета

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