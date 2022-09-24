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    Игрок сборной Киргизии: «Россия нас удивила. Ожидали большего»

    Полузащитник сборной Киргизии Бекжан Сагынбаев прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче в Бишкеке.

    «Ожидали от сборной России большего. Чуть удивились, когда началась игра. А так — такие же люди, как и мы: две ноги, две руки», — сказал Сагынбаев.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2022 23:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +773

      Каменный стояк 19 минут назад

      Игрок сборной Киргизии: «Россия нас обманула. Они нам обещали больше денег за то, что мы им сольём»

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