Игрок сборной Киргизии: «Россия нас удивила. Ожидали большего»

Полузащитник сборной Киргизии Бекжан Сагынбаев прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче в Бишкеке.

«Ожидали от сборной России большего. Чуть удивились, когда началась игра. А так — такие же люди, как и мы: две ноги, две руки», — сказал Сагынбаев.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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