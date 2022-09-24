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    Лига наций. Сербия разгромила Швецию благодаря хет-трику Митровича, Шотландия победила Ирландию

    Сборная Серии разгромила Швецию в матче 5-го тура Лиги наций.

    Хет-трик оформил нападающий Александар Митрович. В составе гостей единственный гол забил экс-хавбек «Краснодара» Виктор Классон.

    Шотландия одержала волевую победу над Ирландией со счетом 2:1.

    Лига наций. Лига В. Группа 4. 5-й тур

    Сербия – Швеция – 4:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Классон, 15; 1:1 – Митрович, 18; 2:1 – Митрович, 45+1; 3:1 – Митрович, 50; 4:1 – Лукич, 70.

    Группа 1

    Шотландия – Ирландия – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эган, 18; 1:1 – Хендри, 50; 2:1 – Кристи (пенальти), 81.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2022 23:44
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