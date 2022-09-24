Лига наций. Сербия разгромила Швецию благодаря хет-трику Митровича, Шотландия победила Ирландию

Сборная Серии разгромила Швецию в матче 5-го тура Лиги наций.
Хет-трик оформил нападающий Александар Митрович. В составе гостей единственный гол забил экс-хавбек «Краснодара» Виктор Классон.
Шотландия одержала волевую победу над Ирландией со счетом 2:1.
Лига наций. Лига В. Группа 4. 5-й тур
Голы: 0:1 – Классон, 15; 1:1 – Митрович, 18; 2:1 – Митрович, 45+1; 3:1 – Митрович, 50; 4:1 – Лукич, 70.
Группа 1
Шотландия – Ирландия – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Эган, 18; 1:1 – Хендри, 50; 2:1 – Кристи (пенальти), 81.
Источник: Бомбардир.ру