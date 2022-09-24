Круговой заявил, что сборная России неправильно выполнила тактику Карпина в игре с Киргизией

Защитник сборной России Данил Круговой высказался о победе над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

– Тяжело ли в такой обстановке думать о футболе?

– С этим нет проблем. Думаем только о футболе.

– Из-за чего игра получилась тяжелой на твой взгляд?

– Много факторов сработало. Я думаю, что неправильно выполнили тактику тренерского штаба.

– Получалось ли у тебя взаимодействие с Бакаевым?

– В каких-то получалось, в каких-то нет. В обороне у нас не получалось, потому что кто-то не выбегал из нас в каких-то моментах, где-то не страховал. Поэтому большую часть времени в первом тайме атаки были через мой фланг.

– Какие у тебя эмоции? В чем смысл этого матча?

– Это важно и для нас, и для сборной, что мы собираемся, тренируемся, играем. Даже если это товарищеский матч для нас и для Киргизии это хороший опыт, и он в дальнейшем поможет.

Круговой провел первый матч за сборную России.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев