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    Круговой заявил, что сборная России неправильно выполнила тактику Карпина в игре с Киргизией

    Защитник сборной России Данил Круговой высказался о победе над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

    – Тяжело ли в такой обстановке думать о футболе?

    – С этим нет проблем. Думаем только о футболе.

    – Из-за чего игра получилась тяжелой на твой взгляд?

    – Много факторов сработало. Я думаю, что неправильно выполнили тактику тренерского штаба.

    – Получалось ли у тебя взаимодействие с Бакаевым?

    – В каких-то получалось, в каких-то нет. В обороне у нас не получалось, потому что кто-то не выбегал из нас в каких-то моментах, где-то не страховал. Поэтому большую часть времени в первом тайме атаки были через мой фланг.

    – Какие у тебя эмоции? В чем смысл этого матча?

    – Это важно и для нас, и для сборной, что мы собираемся, тренируемся, играем. Даже если это товарищеский матч для нас и для Киргизии это хороший опыт, и он в дальнейшем поможет.

    • Круговой провел первый матч за сборную России.
    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: Sport24

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    24.09.2022 22:59
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