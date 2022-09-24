Мостовой – о матче Киргизия – Россия: «*** я буду смотреть на киргизов и афериста Писарева? Нас на три года убрали, зачем смотреть?»

Разве можно назвать аферистом человека, который не отказался, когда ему сказали - вот тебе зарплата, а делать ничего не надо. Ни результат матчей, ни качество игры значения не имеют. Главное, журналистам на вопрос почему ваши игроки играют кто в лес, кто по дрова, не признаваться, что вы ничего не делаете. Нет, Писарев не аферист, они оба с Карпиным обыкновенные очковтиратели. Бесстыжие, конечно, но это давно не секрет.
Главный тренер команды Fight Nights из Медиалиги Александр Мостовой резко высказался о матче Киргизия – Россия (1:2). Его слова попали в прямой эфир трансляции матча с «Эгриси» (1:0) Василия Уткина.
«Мне после игры начали звонить [журналисты], а я ее не смотрел. Зачем смотреть, если нас на три года убрали. На три минимум!
*** [зачем] я буду смотреть? С киргизами смотреть? Писарева смотреть, афериста этого? Который в «Химки» пришел, его убрали, и он опять в сборную вернулся. Смешно», – сказал Мостовой.
- Россия вырвала победу на 89-й минуте.
- Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
- Для России это был 1-й международный матч с ноября.
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