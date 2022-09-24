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    Мостовой – о матче Киргизия – Россия: «*** я буду смотреть на киргизов и афериста Писарева? Нас на три года убрали, зачем смотреть?»

    Главный тренер команды Fight Nights из Медиалиги Александр Мостовой резко высказался о матче Киргизия – Россия (1:2). Его слова попали в прямой эфир трансляции матча с «Эгриси» (1:0) Василия Уткина.

    «Мне после игры начали звонить [журналисты], а я ее не смотрел. Зачем смотреть, если нас на три года убрали. На три минимум!

    *** [зачем] я буду смотреть? С киргизами смотреть? Писарева смотреть, афериста этого? Который в «Химки» пришел, его убрали, и он опять в сборную вернулся. Смешно», – сказал Мостовой.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    24.09.2022 22:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11751

      Вомбат 36 минут назад

      Разве можно назвать аферистом человека, который не отказался, когда ему сказали - вот тебе зарплата, а делать ничего не надо. Ни результат матчей, ни качество игры значения не имеют. Главное, журналистам на вопрос почему ваши игроки играют кто в лес, кто по дрова, не признаваться, что вы ничего не делаете. Нет, Писарев не аферист, они оба с Карпиным обыкновенные очковтиратели. Бесстыжие, конечно, но это давно не секрет.

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      Рейтинг: +19889

      derrik2000 1 час назад

      Не, ну, "одним глазком" посмотреть-то можно было...
      )))

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      Рейтинг: +22

      ulimulik 1 час назад

      F u cking mostik

      0
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