«Позорище полное. Говно гоняют, ничего не могут». Ловчев – о сборной России

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал сборную России после ее победы в товарищеском матче против Киргизии (2:1).

«Когда наши играли с Хорватией в ноябре (0:1), я сказал, что сборная России говно гоняет. Эти (в матче с Киргизией – прим. «Бомбардира») вдвойне говно гоняют. Ничего не могут.

Просто не знают, как выйти от вратаря. Не могут в пас сыграть. Не могут в обороне сыграть. Ничего нет у этой команды. Позорище полное», – сказал Ловчев.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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