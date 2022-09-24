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    «Позорище полное. Говно гоняют, ничего не могут». Ловчев – о сборной России

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал сборную России после ее победы в товарищеском матче против Киргизии (2:1).

    «Когда наши играли с Хорватией в ноябре (0:1), я сказал, что сборная России говно гоняет. Эти (в матче с Киргизией – прим. «Бомбардира») вдвойне говно гоняют. Ничего не могут.

    Просто не знают, как выйти от вратаря. Не могут в пас сыграть. Не могут в обороне сыграть. Ничего нет у этой команды. Позорище полное», – сказал Ловчев.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3486

      CSKA57 20 минут назад

      Все по делу сказал!

      0
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      Рейтинг: +11947

      BRO_football 26 минут назад

      Карпин сделал из сборной России посмешище. Раньше, при других тренерах вызов сборную России нужно было действительно заслужить и отбирали только лучших из лучших! А сейчас что? Вызывают всех подряд, даже молодёжь, которым посчастливилось сыграть в РПЛ за свою команду 2-3 матча. Карпин просто дискредитировал само понятие вызова в сборную России. Берут всех подряд, а не тех, кто лучший. И эти "все подряд" вот так плохо играют с Киргизией.

      0
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      Рейтинг: +7472

      BarStep 45 минут назад

      Лебедь, рак и щука..
      И это после проведенных сборов..

      А как может играть команда,
      у которой нет даже капитана?!

      1
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      Рейтинг: +3483

      Axe111 1 час назад

      ТОП ФУТБОЛИСТЫ

      1
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      Рейтинг: +25737

      vladimir-7 1 час назад

      Какой тренерский штаб сборной России по футболу, так её игроки играют.

      4
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      Рейтинг: +455

      кaстрюлька > vladimir-7 1 час назад

      Не смеши, кляча:
      Сочи - Ростов (дети)
      10-1
      Торпедо - ЦСКА
      1-0

      2
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      Рейтинг: +374

      Great Tartaria 1 час назад

      Да все он правильно сказал...... но нет, особо упоротые пытаются найти шоколад в куче говна

      3
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      Рейтинг: +455

      кaстрюлька > Great Tartaria 1 час назад

      И пать ты ассенизатор со стажем. Давно говно качаешь, задротище ?

      0
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      Рейтинг: +374

      Great Tartaria > кaстрюлька 1 час назад

      сдристни упоротый, не жуй говно

      3
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      Рейтинг: +455

      кaстрюлька > Great Tartaria 1 час назад

      Иди ништяки из люка вылавливай, король канализации

      0
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      Рейтинг: +10952

      alex1951 1 час назад

      3.14......здеть,не мешки ворочать.....
      Вспомни себя в молодости....
      И не брызгай слюной.....
      Как там было?
      ,, Оорлята учатся летать,,)))

      1
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      Рейтинг: +19885

      derrik2000 > alex1951 1 час назад

      "Вспомни себя в молодости....
      И не брызгай слюной....."

      ФАКТЫ биографии Е. С. Ловчева:
      "Родился 29 января 1949, Крюково, Московская область.
      В 1969 году по приглашению Никиты Симоняна из «Буревестника» перешёл в «Спартак» (Москва). При этом он сразу был взят в основу, минуя дублирующий состав. В первый же «спартаковский» год стал чемпионом страны. В 1969 году также дебютировал за сборную СССР, играл в отборочных матчах и матчах финального турнира мирового первенства.
      Играл в составе сборной мира в прощальном матче Гарринчи в Рио-де-Жанейро в декабре 1973 года."

      В 24 года В СБОРНОЙ МИРА!
      Что там про "орлят" писал???

      4
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      Рейтинг: +455

      кaстрюлька > derrik2000 59 минут назад

      Клоун, у нас и Дзюба за сборную играл и что ? Не обсерайся здесь больше, тормоз

      0
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      Рейтинг: +11749

      Вомбат > derrik2000 42 минуты назад

      Ловчев в молодости этот Кыргызстан в одиночку обыграл бы, вот он и бесится, смотря на вырождение российских футболистов.

      0
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      Рейтинг: +19885

      derrik2000 > Вомбат 40 минут назад

      Так о чём и речь...
      "Распил бабла в коллективную игру в мяч" уже который год происходит в нашей стране. ((

      0
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      Рейтинг: +10952

      alex1951 > derrik2000 29 минут назад

      Меня надо не только читать,но и понимать....я вообще то ,про сборную Карпуши...так ,что Ловчев мог бы и без фанатизма высказаться....

      0
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      Рейтинг: +19885

      derrik2000 > alex1951 18 минут назад

      СбБРОДная карпуши "летать" не научится.
      К сожалени, Карпин только и умеет - и очень хорошо умеет! - работать с молодёжью В КЛУБЕ. Периферийном клубе.
      А "игровая дисциплина", "запредельная самоотдача на поле" - не, это не про него.
      А Ловчев "без фанатизма" высказался. Он высказался как человек, как - в прошлом - футболист, не побоюсь этого слова, МИРОВОГО уровня о тех, кому сейчас в в футболе бабло - это главное. В данном конкретном случае Ловчев имел в виду "орлят", точнее, "козлят" в форме сборной России.

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      Рейтинг: +455

      кaстрюлька 1 час назад

      Если тебя, псину бешенную, выпустить на поле, где ноги по колено проваливаются, то что бы ты там, пустобрёх неадекватный, показал ?

      2
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      Рейтинг: +10952

      alex1951 > кaстрюлька 1 час назад

      К-юлька...ты больше не смеши,а то я так не усну)))

      2
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