Коваленко: «Россию ругают за матч с Киргизией? Справедливо»

Полузащитник сборной России Александр Коваленко ответил на критику после товарищеского матча против Киргизии (2:1).

«Нас ругают за качество игры? Справедливо. Много чего не получалось. Будем прибавлять», – сказал дебютант сборной Коваленко.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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