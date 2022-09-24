«Это кайф». Соболев – после победы над Киргизией

Форвард сборной России Александр Соболев подытожил товарищеский матч против Киргизии (2:1). Игрок забил с пенальти.

«Все супер, все понравилось. Полный стадион, хоть и небольшой, и поле не лучшего качества, но это уходит на второй план. Сегодня праздник в городе, в стране, поэтому только положительные эмоции.

Ощущения самые лучшие. Это классно, потому что ты играешь за сборную, представляешь свою страну. Да, в товарищеских матчах, но ты в сборной – по мне так это кайф. Результат сегодня не был важен, на самом деле. Просто собрались, сыграли – праздник. На результат сегодня вообще не смотрели», – сказал Соболев.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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