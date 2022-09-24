Товарищеский матч. Россия вырвала победу над Киргизией на 89-й минуте

Сборная России в товарищеском матче оказалась сильнее Киргизии. Победу принес дебютный гол за команду Даниила Уткина на 89-й минуте.

Киргизия забила первой, но преимущество не удержала.

Команды впервые сыграли друг против друга.

Россия провела международный матч впервые с ноября.

Товарищеский матч

Киргизия – Россия – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шукуров, 25; 1:1 – Соболев, 30 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 89.

Киргизия: Токотаев, Сагынбаев (Мищенко, 46), Козубаев, Акматов (Браузман, 69), Кичин, Жыргалбек уулу, Атабаев, Абдурахманов (Рустамов, 82), Шукуров, Мурзаев (Юлдашев, 69), Мусабеков (Алыкулов, 69).

Россия (1-й тайм): Сафонов, Круговой, Бородин, Осипенко, Караваев, Фомин, Коваленко, Глебов, Ежов, Соболев, Бакаев.

Россия (2-й тайм): Сафонов, Макарчук, Сильянов, Джикия, Хлусевич, Баринов, Уткин, Кузяев, Глушенков, Мостовой, Комличенко.

Предупреждения: Мусабеков, 42 – нет.

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