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  • Товарищеский матч. Россия вырвала победу над Киргизией на 89-й минуте

Товарищеский матч. Россия вырвала победу над Киргизией на 89-й минуте

24 сентября 2022, 18:52
71

Сборная России в товарищеском матче оказалась сильнее Киргизии. Победу принес дебютный гол за команду Даниила Уткина на 89-й минуте.

Киргизия забила первой, но преимущество не удержала.

Команды впервые сыграли друг против друга.

Россия провела международный матч впервые с ноября.

Товарищеский матч

Киргизия – Россия – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шукуров, 25; 1:1 – Соболев, 30 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 89.

Киргизия: Токотаев, Сагынбаев (Мищенко, 46), Козубаев, Акматов (Браузман, 69), Кичин, Жыргалбек уулу, Атабаев, Абдурахманов (Рустамов, 82), Шукуров, Мурзаев (Юлдашев, 69), Мусабеков (Алыкулов, 69).

Россия (1-й тайм): Сафонов, Круговой, Бородин, Осипенко, Караваев, Фомин, Коваленко, Глебов, Ежов, Соболев, Бакаев.

Россия (2-й тайм): Сафонов, Макарчук, Сильянов, Джикия, Хлусевич, Баринов, Уткин, Кузяев, Глушенков, Мостовой, Комличенко.

Предупреждения: Мусабеков, 42 – нет.

Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Киргизия Россия Киргизия Россия Соболев Александр
Комментарии (71)
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волчарик
1664035036
Пир во время чумы,политический матч спорта ноль.Знаю удалят,иметь мнение нельзя.
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NewLife
1664035383
В качестве положительного результата этой игры можно отметить, что Карпин с успехом прорекламировал Новатек своей спиной, надеюсь не даром. То, что было на поле, говорит о серьезной деградации футбола в рпл. По-моему, причины такой деградации кроются в 1) отсутствии тяжелых международных игр с адекватным судейством и соответственно отсутствии наигранного состава, а также 2) неквалифицированном и ангажированном газпромовском судействе, из-за которого у нас в стране футбол приходится смотреть, как отражение в кривом зеркале дутых результатов.
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Беспонтий
1664035437
полный биш"кек"
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BarStep
1664035581
Гениально! 10 замен после первого тайма! Такое ощущение, что у руля не главный тренер, а торговец званием "Заигран за сборную"..
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AtticusFinch1
1664035935
Какая Европа,какой чм,забыть про лч...Киргизия..нам и в Азии ничего не светит
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Enter2006
1664036913
Сборная футбола России, которая по бюджету в десятки раз больше сборной Киргизии, еле её одолела. Это как понимать? Позор! И только! Аршавину медаль, столько как директор воспитал " местных футболистов". А чтобы закрасить полнейший позор всего футбола России - выкупайте Бразильцев и давайте им гражданство. ПОЗОРИЩЕ!
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aubergine
1664042294
Как звучит-то "мощно". Вырвали победу над Киргизией. Когда вернёмся, если конечно вернёмся, в международный официальный футбол (всякие отборы на ЧМ и ЧЕ) то будут новости "в упорной борьбе вырвали очко у сборной Люксембурга" или "не смогли спасти очко в матче с Фарерами". Такие дела.
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ScarlettOgusania
1664045163
Ну что это за сборная России без обрусевших бразильцев?)) Карпуша собрал в сборную совершенно незнакомых друг с другом игроков ещё и без мотивации, ему даже в лом игру с киргизами разбирать. А от Черчесова требовали разбора полётов. Зато сколько надежд возлагали на этого кудрявого
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zigbert
1664046389
Красивой игры конечно не показали но есть один положительный момент- нет травмированных игроков.
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Бриг
1664048109
Ну сыграли, и ладно. Товарняк, он и есть товарняк. Во 2 м тайме команда уже была. Чемпионами Мира снова не стали. Для кого-то здесь это сюрприз. Для нормальных людей - нет. Сейчас есть и покруче переживания.
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