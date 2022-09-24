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    Товарищеский матч. Россия вырвала победу над Киргизией на 89-й минуте

    Сборная России в товарищеском матче оказалась сильнее Киргизии. Победу принес дебютный гол за команду Даниила Уткина на 89-й минуте.

    Киргизия забила первой, но преимущество не удержала.

    Команды впервые сыграли друг против друга.

    Россия провела международный матч впервые с ноября.

    Товарищеский матч

    Киргизия – Россия – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Шукуров, 25; 1:1 – Соболев, 30 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 89.

    Киргизия: Токотаев, Сагынбаев (Мищенко, 46), Козубаев, Акматов (Браузман, 69), Кичин, Жыргалбек уулу, Атабаев, Абдурахманов (Рустамов, 82), Шукуров, Мурзаев (Юлдашев, 69), Мусабеков (Алыкулов, 69).

    Россия (1-й тайм): Сафонов, Круговой, Бородин, Осипенко, Караваев, Фомин, Коваленко, Глебов, Ежов, Соболев, Бакаев.

    Россия (2-й тайм): Сафонов, Макарчук, Сильянов, Джикия, Хлусевич, Баринов, Уткин, Кузяев, Глушенков, Мостовой, Комличенко.

    Предупреждения: Мусабеков, 42 – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:52
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +2312

      fakeid 18 минут назад

      только бы матч с боснией состоялся. в питере будет полный стадион. представляю рожи чинуш из уефы, когда такое увидят.

      0
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      Рейтинг: +4921

      Enter2006 22 минуты назад

      Сборная футбола России, которая по бюджету в десятки раз больше сборной Киргизии, еле её одолела. Это как понимать? Позор! И только! Аршавину медаль, столько как директор воспитал " местных футболистов". А чтобы закрасить полнейший позор всего футбола России - выкупайте Бразильцев и давайте им гражданство. ПОЗОРИЩЕ!

      1
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      Рейтинг: +446

      кaстрюлька > Enter2006 7 минут назад

      Ты вон мысли свои нормально выразить по-русски не в состоянии, а до сборной дое..ался. ПОЗОРИЩЕ!

      0
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      Рейтинг: +4921

      Enter2006 > кaстрюлька 1 минуту назад

      Смешной Вы ))

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      Рейтинг: +5522

      ySS 28 минут назад

      Смотрю, тут подавляющего преймущества сборной посетители желали?
      Слюни... сопли... утрите. Матч, каким виделся, таким и состоялся.

      2
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      Рейтинг: +129

      Ill Ich 36 минут назад

      Как бы плохо мы ни сыграли сегодня, считаю, что достаточно крепкий уровень чемпионата РПЛ не позволит опуститься качеству игры сборной. Всё-таки, 20 последних минут показали, что есть и желание, и волевой настрой.

      1
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      Рейтинг: +582

      Врундель 38 минут назад

      Какая Европа,какой чм,забыть про лч...Киргизия..нам и в Азии ничего не светит

      4
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      Рейтинг: +2487

      Ruryu 44 минуты назад

      Ну,наверное, ждём Шукурова в Зените?))) Первый тайм,полностью за азиатами

      0
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      Рейтинг: +7471

      BarStep 44 минуты назад

      Гениально!
      10 замен после первого тайма!
      Такое ощущение, что у руля не главный тренер,
      а торговец званием "Заигран за сборную"..

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7471

      BarStep > кaстрюлька 35 минут назад

      кастрюлькаголовый дятел?!

      Извини дружище,
      не дочитал до конца твою аву..

      0
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      ...
      Рейтинг: +446

      кaстрюлька > BarStep 32 минуты назад

      Шо тебя, не устраивает, дятел ? Играли на х.уёвом огороде и что, надо было чтобы все отыграли по-полной ничего не значащую игру и травмировались ?
      Ты же потом первый бы тут орал, что Карпин дятел и в товарищеском матче на таком поле поломал всех игроков

      Во-вторых, тренер не имеет права в товарняке посмотреть на всех, кого привёз ? А с х.уёв ли ?

      В-третьих, если тебя Валера когда-то в попу трахнул, ну так не на него, а на себя обижаться надо

      2
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      Рейтинг: +1096

      САНЁК17 46 минут назад

      Киргизии проиграли Таджиком 0-3, пусть теперь с Таджиками играют СБОРНАЯ РОССИЯ

      0
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      Рейтинг: +5812

      Беспонтий 47 минут назад

      полный биш"кек"

      2
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      Рейтинг: +15633

      NewLife 47 минут назад

      В качестве положительного результата этой игры можно отметить, что Карпин с успехом прорекламировал Новатек своей спиной, надеюсь не даром.
      То, что было на поле, говорит о серьезной деградации футбола в рпл. По-моему, причины такой деградации кроются в 1) отсутствии тяжелых международных игр с адекватным судейством и соответственно отсутствии наигранного состава, а также 2) неквалифицированном и ангажированном газпромовском судействе, из-за которого у нас в стране футбол приходится смотреть, как отражение в кривом зеркале дутых результатов.

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      Рейтинг: +2487

      Ruryu > NewLife 43 минуты назад

      Про 3 забыл: отношение футболистов,к своей работе

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      Рейтинг: +550

      Fialet > Ruryu 31 минуту назад

      А это отношение от непомерных зарплат.

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      Рейтинг: +2487

      Ruryu > Fialet 25 минут назад

      Вот,это в точку. Хотя,сейчас самое время,подрезать "незаконные" доходы.

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