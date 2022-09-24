«Не видел, что спортсмены сборной России пользуются бронью». Депутат Свищев – о мобилизации

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ответил на вопрос об отсрочке для спортсменов во время мобилизации.

«У нас четко прописано, кто может воспользоваться отсрочкой, а кто нет. Я не видел на сегодняшний день, что спортсмены сборной России пользуются бронью.

В пятницу вышел приказ Министерства спорта, что создается специальный департамент при министерстве.

А то что задают вопросы, так всегда задают вопросы на границе. Чего здесь такого?

Задали вопрос – это кого-то унизило или оскорбило? Мне кажется, нет. Я тоже недавно летал заграницу, и мне задавали вопросы. Меня это не оскорбляет и не унижает.

Время неспокойное, тревожное, и все должны с пониманием относиться к тем дополнительным мерам безопасности и контроля, которые возникают. Ничего страшного в том нет», – сказал Свищев.