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    «Не видел, что спортсмены сборной России пользуются бронью». Депутат Свищев – о мобилизации

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ответил на вопрос об отсрочке для спортсменов во время мобилизации.

    «У нас четко прописано, кто может воспользоваться отсрочкой, а кто нет. Я не видел на сегодняшний день, что спортсмены сборной России пользуются бронью.

    В пятницу вышел приказ Министерства спорта, что создается специальный департамент при министерстве.

    А то что задают вопросы, так всегда задают вопросы на границе. Чего здесь такого?

    Задали вопрос – это кого-то унизило или оскорбило? Мне кажется, нет. Я тоже недавно летал заграницу, и мне задавали вопросы. Меня это не оскорбляет и не унижает.

    Время неспокойное, тревожное, и все должны с пониманием относиться к тем дополнительным мерам безопасности и контроля, которые возникают. Ничего страшного в том нет», – сказал Свищев.

    • В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.
    • Повестки из военкомата уже получили 3 футболиста из любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» и сотрудники РФС.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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