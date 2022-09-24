«Тут увольте – понятия не имею». Радимов – об уровне сборной Киргизии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дал комментарий перед товарищеским матчем между сборными Киргизии и России.

«Сборной России точно нужно играть. Хорошо, что удалось всех собрать и договориться на товарищеский матч.

В сборную попали футболисты, которые хорошо себя проявили. Можно сказать, собрали лучших.

Что касается Киргизии, то тут увольте – понятия не имею», – сказал Радимов.