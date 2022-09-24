«Тут увольте – понятия не имею». Радимов – об уровне сборной Киргизии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дал комментарий перед товарищеским матчем между сборными Киргизии и России.
«Сборной России точно нужно играть. Хорошо, что удалось всех собрать и договориться на товарищеский матч.
В сборную попали футболисты, которые хорошо себя проявили. Можно сказать, собрали лучших.
Что касается Киргизии, то тут увольте – понятия не имею», – сказал Радимов.
- Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
- Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
- Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Чемпионат»