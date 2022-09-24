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    Юран поделился ожиданиями от матча Киргизия – Россия

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными Киргизии и России.

    «Жизнь продолжается. Если мы не попадаем в отбор на Евро-2024, то сборной всe равно надо продолжать жить.

    Самое главное, чтобы у парней в голове не появились мысли, что сборная ни к чему не готовится: важно не допустить изменения отношения к национальной команде.

    Карпин вызвал много молодeжи. Сейчас как раз то время – пока мы отстранены – чтобы посмотреть их и дать шанс. Сейчас нет ни на кого давления – нужно побеждать. Играть первым номером и от себя.

    Как раз посмотреть молодeжь и заниматься футболом. При всeм уважении к Киргизии, но они слабее. Жду обычный контрольный матч для сборных.

    Тренерскому штабу важно правильно донести игрокам, чтобы те не опускали руки. Это сборная России: если туда вызывают, то этой твой шанс», – сказал Юран.

    • Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
    • Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
    • Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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