Юран поделился ожиданиями от матча Киргизия – Россия

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными Киргизии и России.

«Жизнь продолжается. Если мы не попадаем в отбор на Евро-2024, то сборной всe равно надо продолжать жить.

Самое главное, чтобы у парней в голове не появились мысли, что сборная ни к чему не готовится: важно не допустить изменения отношения к национальной команде.

Карпин вызвал много молодeжи. Сейчас как раз то время – пока мы отстранены – чтобы посмотреть их и дать шанс. Сейчас нет ни на кого давления – нужно побеждать. Играть первым номером и от себя.

Как раз посмотреть молодeжь и заниматься футболом. При всeм уважении к Киргизии, но они слабее. Жду обычный контрольный матч для сборных.

Тренерскому штабу важно правильно донести игрокам, чтобы те не опускали руки. Это сборная России: если туда вызывают, то этой твой шанс», – сказал Юран.