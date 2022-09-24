Юран поделился ожиданиями от матча Киргизия – Россия

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными Киргизии и России.
«Жизнь продолжается. Если мы не попадаем в отбор на Евро-2024, то сборной всe равно надо продолжать жить.
Самое главное, чтобы у парней в голове не появились мысли, что сборная ни к чему не готовится: важно не допустить изменения отношения к национальной команде.
Карпин вызвал много молодeжи. Сейчас как раз то время – пока мы отстранены – чтобы посмотреть их и дать шанс. Сейчас нет ни на кого давления – нужно побеждать. Играть первым номером и от себя.
Как раз посмотреть молодeжь и заниматься футболом. При всeм уважении к Киргизии, но они слабее. Жду обычный контрольный матч для сборных.
Тренерскому штабу важно правильно донести игрокам, чтобы те не опускали руки. Это сборная России: если туда вызывают, то этой твой шанс», – сказал Юран.
- Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
- Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
- Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.