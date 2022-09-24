Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РФС построит новую базу для сборных России

    Российскому футбольному союзу выделили участок площадью в шесть гектаров под строительство национального футбольного центра.

    Новая база для национальных и молодежных сборных России будет создана в московском районе «Хорошево-Мневники».

    Планируется, что центр включит в себя три полноразмерных поля с гибридным натуральным газоном, подогревом, автоматическим поливом и другими технологиями. Одно из полей будет оборудовано трибунами на 500 зрителей.

    Там же предполагается построить здание, необходимое для временного размещения спортсменов, со всеми необходимыми условиями для их работы и тренировок.

    В нем будут располагаться и помещения, в которых будут располагаться структурные подразделения РФС, ответственные за работу со сборными. Это тренерские штабы, селекционеры, аналитики, академия, а также другие департаменты и службы.

    Работа в центре будет вестись круглогодично. В то время, пока он не будет задействован в интересах национальных сборных, в центре будут работать инструкторы и слушатели академии РФС, арбитры, проводиться селекционные сборы и другие мероприятия.

    Новости по теме
    «Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала ради него исключение?». Колосков – о смене гражданства игрока «Динамо»
    На товарищеском матче Киргизия – Россия ожидается аншлаг
    Карпин: «В матче с Киргизией можно поэкспериментировать, порисковать» 1
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11459

      Алексей З 6 минут назад

      Зазеркалье !!!
      Строим самое высокое в Европе "колесо-обозрения" ( зачем ? ХЗ )
      Теперь новую базу для сборных. Бан сняли ?
      Ах, на будущее. Вы уверены что в будущем будет кому играть в футбол?
      На что ещё способен царь всея Руси .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11