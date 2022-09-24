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РФС построит новую базу для сборных России

24 сентября 2022, 10:10
13

Российскому футбольному союзу выделили участок площадью в шесть гектаров под строительство национального футбольного центра.

Новая база для национальных и молодежных сборных России будет создана в московском районе «Хорошево-Мневники».

Планируется, что центр включит в себя три полноразмерных поля с гибридным натуральным газоном, подогревом, автоматическим поливом и другими технологиями. Одно из полей будет оборудовано трибунами на 500 зрителей.

Там же предполагается построить здание, необходимое для временного размещения спортсменов, со всеми необходимыми условиями для их работы и тренировок.

В нем будут располагаться и помещения, в которых будут располагаться структурные подразделения РФС, ответственные за работу со сборными. Это тренерские штабы, селекционеры, аналитики, академия, а также другие департаменты и службы.

Работа в центре будет вестись круглогодично. В то время, пока он не будет задействован в интересах национальных сборных, в центре будут работать инструкторы и слушатели академии РФС, арбитры, проводиться селекционные сборы и другие мероприятия.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (13)
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Enter2006
1664005675
Правильно, давайте, видимо денег девать некуда. Что отличные стадионы после ЧМ-2018 простаивают во многих регионах России и можно их использовать - пофиг.
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Nerlinger
1664006065
Интересно зачем ???
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Skull_Boy
1664006597
Пилили, пилим и будем пилить
Ответить
BRO_football
1664007071
Зачем? Какой смысл теперь, если российский футбол без европейских чемпионатов, идёт ко дну?
Ответить
Axe111
1664012328
Браво
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nik55
1664012502
сначало нужно всех легов домой отправить а потом пусть гапром и построит базу
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AtticusFinch1
1664019879
А заслужили? Может лучше пару детских школ в не сильно развитых районах? поднимать молодежь
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