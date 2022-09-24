РФС построит новую базу для сборных России

Зазеркалье !!!
Строим самое высокое в Европе "колесо-обозрения" ( зачем ? ХЗ )
Теперь новую базу для сборных. Бан сняли ?
Ах, на будущее. Вы уверены что в будущем будет кому играть в футбол?
На что ещё способен царь всея Руси .
Российскому футбольному союзу выделили участок площадью в шесть гектаров под строительство национального футбольного центра.
Новая база для национальных и молодежных сборных России будет создана в московском районе «Хорошево-Мневники».
Планируется, что центр включит в себя три полноразмерных поля с гибридным натуральным газоном, подогревом, автоматическим поливом и другими технологиями. Одно из полей будет оборудовано трибунами на 500 зрителей.
Там же предполагается построить здание, необходимое для временного размещения спортсменов, со всеми необходимыми условиями для их работы и тренировок.
В нем будут располагаться и помещения, в которых будут располагаться структурные подразделения РФС, ответственные за работу со сборными. Это тренерские штабы, селекционеры, аналитики, академия, а также другие департаменты и службы.
Работа в центре будет вестись круглогодично. В то время, пока он не будет задействован в интересах национальных сборных, в центре будут работать инструкторы и слушатели академии РФС, арбитры, проводиться селекционные сборы и другие мероприятия.