РФС построит новую базу для сборных России

Российскому футбольному союзу выделили участок площадью в шесть гектаров под строительство национального футбольного центра.

Новая база для национальных и молодежных сборных России будет создана в московском районе «Хорошево-Мневники».

Планируется, что центр включит в себя три полноразмерных поля с гибридным натуральным газоном, подогревом, автоматическим поливом и другими технологиями. Одно из полей будет оборудовано трибунами на 500 зрителей.

Там же предполагается построить здание, необходимое для временного размещения спортсменов, со всеми необходимыми условиями для их работы и тренировок.

В нем будут располагаться и помещения, в которых будут располагаться структурные подразделения РФС, ответственные за работу со сборными. Это тренерские штабы, селекционеры, аналитики, академия, а также другие департаменты и службы.

Работа в центре будет вестись круглогодично. В то время, пока он не будет задействован в интересах национальных сборных, в центре будут работать инструкторы и слушатели академии РФС, арбитры, проводиться селекционные сборы и другие мероприятия.