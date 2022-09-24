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Малком летом отказал «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Вест Хэму»

24 сентября 2022, 09:40
12

Лоран Лопес Де Матос, друг нападающего «Зенита» Малкома, сообщил об отказе бразильца переходить в английские клубы прошедшим летом.

– Ему безумно нравится Россия! Он подписал новый контракт с «Зенитом» и счастлив, хочет отработать его до 2027 года.

– У него были предложения от других клубов летом?

– Да, но он всем отказал и решил остаться в Санкт-Петербурге. У него были предложения от трех клубов АПЛ. Он все-таки лучший футболист в России.

– Насколько мы знаем, его хотели видеть у себя «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Эти три клуба?

– Я все же не его агент, но у вас верная информация.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
  • В этом сезоне вингер забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 12 матчах.
  • Сейчас он занимается оформлением российского гражданства.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (12)
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Иван Петров 1986
1664002471
Ну просто там меньше бабок предложили.
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Генрих1212
1664002488
Да кто ж от такой холявы откажется... Получать как Реале, играть как в Сегунде..
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Челнинец
1664005956
на первом месте деньги, да и в Англии он просто был бы худшим, это не РПЛ где любительский уровень!
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nik55
1664012669
дурные деньги может платить только газпром
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Axe111
1664012745
Правильно,там же В ФУТБОЛ ИГРАТЬ НАДО,БЕГАТЬ
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порт
1664013315
ДебелоиДЫ, а в Англии что за гроши малые играют?
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шахта Заполярная
1664014273
Да все понимают почему отказал, кроме бледноголубых, там 80% зашоренных
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zigbert
1664023651
Зачем куда то ехать и затеряться в общей массе футболистов среднего уровня. Да еще конкуренция в составе. Пример Тимо Вернера.
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Mariner
1664025533
Ну объективности ради он не лучший футболер в РПЛ - первый Клава без вариантов. Хотя Малком тоже не плох. Ну а так да. Бразилы не сильно умеют скрывать эмоции и чётко видно, что Малкому очень нравится у нас. И конечно тут не только бабло.
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