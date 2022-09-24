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    Малком летом отказал «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Вест Хэму»

    Лоран Лопес Де Матос, друг нападающего «Зенита» Малкома, сообщил об отказе бразильца переходить в английские клубы прошедшим летом.

    – Ему безумно нравится Россия! Он подписал новый контракт с «Зенитом» и счастлив, хочет отработать его до 2027 года.

    – У него были предложения от других клубов летом?

    – Да, но он всем отказал и решил остаться в Санкт-Петербурге. У него были предложения от трех клубов АПЛ. Он все-таки лучший футболист в России.

    – Насколько мы знаем, его хотели видеть у себя «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Эти три клуба?

    – Я все же не его агент, но у вас верная информация.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • В этом сезоне вингер забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 12 матчах.
    • Сейчас он занимается оформлением российского гражданства.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11459

      Алексей З 39 минут назад

      За те же деньги , не парясь , 30-34 игры за сезон , можно точно утверждать Малком - не дурак !!! Ну почему только он ? Разве Вендел поступил по другому ?

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      Рейтинг: +47

      Генрих1212 46 минут назад

      Да кто ж от такой холявы откажется... Получать как Реале, играть как в Сегунде..

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      Рейтинг: +3771

      Иван Петров 1986 46 минут назад

      Ну просто там меньше бабок предложили.

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