Малком летом отказал «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Вест Хэму»

Лоран Лопес Де Матос, друг нападающего «Зенита» Малкома, сообщил об отказе бразильца переходить в английские клубы прошедшим летом.
– Ему безумно нравится Россия! Он подписал новый контракт с «Зенитом» и счастлив, хочет отработать его до 2027 года.
– У него были предложения от других клубов летом?
– Да, но он всем отказал и решил остаться в Санкт-Петербурге. У него были предложения от трех клубов АПЛ. Он все-таки лучший футболист в России.
– Насколько мы знаем, его хотели видеть у себя «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Эти три клуба?
– Я все же не его агент, но у вас верная информация.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
- В этом сезоне вингер забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 12 матчах.
- Сейчас он занимается оформлением российского гражданства.
Источник: «РБ Спорт»