Малком летом отказал «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Вест Хэму»

Лоран Лопес Де Матос, друг нападающего «Зенита» Малкома, сообщил об отказе бразильца переходить в английские клубы прошедшим летом.

– Ему безумно нравится Россия! Он подписал новый контракт с «Зенитом» и счастлив, хочет отработать его до 2027 года.

– У него были предложения от других клубов летом?

– Да, но он всем отказал и решил остаться в Санкт-Петербурге. У него были предложения от трех клубов АПЛ. Он все-таки лучший футболист в России.

– Насколько мы знаем, его хотели видеть у себя «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Эти три клуба?

– Я все же не его агент, но у вас верная информация.