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    Карпин: «В матче с Киргизией можно поэкспериментировать, порисковать»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча против Киргизии.

    «При мне это первый матч [во главе сборной], где можно что-то попробовать, поэкспериментировать, порисковать. Раньше была борьба за каждый гол, очко, было не до этого. А завтра хочется увидеть то, что мы тренировали, вне зависимости от соперника и его игры. Мы, тренерский штаб, посмотрели много матчей, футболистам же дали самое главное», – сказал Карпин.

    • Матч в Бишкеке начнется в 17:00 по Москве.
    • Россия отстранена от международных матчей.
    • Последний раз Россия проводила международный матч в ноябре.

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    Источник: РФС

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