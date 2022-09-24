Карпин: «В матче с Киргизией можно поэкспериментировать, порисковать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча против Киргизии.
«При мне это первый матч [во главе сборной], где можно что-то попробовать, поэкспериментировать, порисковать. Раньше была борьба за каждый гол, очко, было не до этого. А завтра хочется увидеть то, что мы тренировали, вне зависимости от соперника и его игры. Мы, тренерский штаб, посмотрели много матчей, футболистам же дали самое главное», – сказал Карпин.
- Матч в Бишкеке начнется в 17:00 по Москве.
- Россия отстранена от международных матчей.
- Последний раз Россия проводила международный матч в ноябре.
Источник: РФС