Карпин: «В матче с Киргизией можно поэкспериментировать, порисковать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча против Киргизии.

«При мне это первый матч [во главе сборной], где можно что-то попробовать, поэкспериментировать, порисковать. Раньше была борьба за каждый гол, очко, было не до этого. А завтра хочется увидеть то, что мы тренировали, вне зависимости от соперника и его игры. Мы, тренерский штаб, посмотрели много матчей, футболистам же дали самое главное», – сказал Карпин.