Италия и Англия назвали стартовые составы. На «Бомбардире» будет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура Лиги А Лиги наций между сборными Италии и Англии.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Толой, Кристанте, Жоржиньо, Димарко, Распадори, Барелла, Скамакка.

Запасные: Мерет, Викарио, Л.Фелипе, Побега, Фраттези, Гнонто, Эмерсон, Дзербин, Грифо, Габбьядини, Эспозито, Бастони.

Англия: Поп, Уокер, Магуйар, Дайер, Джейс, Райс, Беллингем, Сака, Фоден, Стерлинг, Кейн.

Запасные: Рэмсдейл, Хендерсон, Триппьер, Шоу, Грилиш, Коди, Уорд-Проус, Томори, Маунт, Боуэн, Александр-Арнолд, Абрахам.