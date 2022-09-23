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  • Италия и Англия назвали стартовые составы. На «Бомбардире» будет текстовый онлайн

Италия и Англия назвали стартовые составы. На «Бомбардире» будет текстовый онлайн

23 сентября 2022, 21:35

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура Лиги А Лиги наций между сборными Италии и Англии.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Толой, Кристанте, Жоржиньо, Димарко, Распадори, Барелла, Скамакка.

Запасные: Мерет, Викарио, Л.Фелипе, Побега, Фраттези, Гнонто, Эмерсон, Дзербин, Грифо, Габбьядини, Эспозито, Бастони.

Англия: Поп, Уокер, Магуйар, Дайер, Джейс, Райс, Беллингем, Сака, Фоден, Стерлинг, Кейн.

Запасные: Рэмсдейл, Хендерсон, Триппьер, Шоу, Грилиш, Коди, Уорд-Проус, Томори, Маунт, Боуэн, Александр-Арнолд, Абрахам.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на миланском «Джузеппе Меацца», который начнется в 21:45 по Москве.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига наций Англия. Премьер-лига Италия Англия
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