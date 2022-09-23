Игроков сборной России спрашивали о частичной мобилизации при пересечении границы

В четверг сборная России улетела в Киргизию для проведения товарищеского матча.

При пересечении границы игрокам задавали вопросы о мобилизации. В частности, спрашивали о годности к военной службе и наличии военного билета.

«Это касалось не только футболистов. Насколько я могу судить, у многих мужчин, которые сейчас пересекают границу, дополнительно уточняют и их статус в контексте мобилизации.

До Киргизии все долетели спокойно, проблем при пересечении границы ни у кого не возникло», – сказал медиа-директор РФС Егор Крецан.