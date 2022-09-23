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    Азар – журналисту: «Двуличность Анчелотти? Спроси его об этом сам, когда увидишь»

    Полузащитник «Реала» Эден Азар недоволен количеством игрового времени в мадридском клубе.

    «Я просто хочу играть. У меня были сложные времена, потому что я редко выходил на поле. Однако я выкладываюсь по полной программе, потому что очень хочу играть.

    Это сложная ситуация. Я знаю, что могу приносить команде больше пользы, но для этого мне нужно больше играть. Набираю темп, хочу вернуться на самый высокий уровень.

    Двуличен ли Анчелотти, который повторяет, что верит в меня, но оставляет в запасе? Ты должен задать этот вопрос ему. Спроси его, когда увидишь», – цитирует Азара RTL.

    • За 3 сезона в «Реале» Азар провел всего 71 матч.
    • В течение этого периода у него было 15 травм.
    • Из-за проблем со здоровьем футболист пропустил 69 игр.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +98168

      zigbert 4 часа назад

      Переходи в другой клуб если не видишь перспективы.

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      Рейтинг: +1390

      Sedoi_Goblin 9 часов назад

      Так вот ты,пля,какой! Двуликий ан.. Анчелотти))))

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      Рейтинг: +812

      talgatnurzhanov2006 10 часов назад

      А в Челси на тренировке дурака валял и всегда выходил в основе.

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