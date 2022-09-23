Азар – журналисту: «Двуличность Анчелотти? Спроси его об этом сам, когда увидишь»

Полузащитник «Реала» Эден Азар недоволен количеством игрового времени в мадридском клубе.

«Я просто хочу играть. У меня были сложные времена, потому что я редко выходил на поле. Однако я выкладываюсь по полной программе, потому что очень хочу играть.

Это сложная ситуация. Я знаю, что могу приносить команде больше пользы, но для этого мне нужно больше играть. Набираю темп, хочу вернуться на самый высокий уровень.

Двуличен ли Анчелотти, который повторяет, что верит в меня, но оставляет в запасе? Ты должен задать этот вопрос ему. Спроси его, когда увидишь», – цитирует Азара RTL.