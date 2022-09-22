Тренер сборной Киргизии поддержал Карпина, который ни разу не вызвал Дзюбу в сборную

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался о взаимоотношениях главного тренера сборной России Валерия Карпина и нападающего «Демирспора» Артема Дзюбы.

Дзюба ни разу не вызывался в сборную при Валерии Карпине.

Игрок и тренер конфликтуют со времен работы в «Спартаке».

«Это их отношения, не думаю, что будет правильно их обсуждать. В данном случае я на стороне тренера.

Клубы — это немного другое. А на уровне национальной сборной я на стороне тренера», — сказал Крестинин.