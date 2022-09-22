В Киргизии рассказали, оказывала ли ФИФА давление на федерацию из-за матча с Россией

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией.

«Оказывалось ли давление на нашу федерацию со стороны ФИФА из‑за матча со сборной России? Мне об этом никто ничего не говорил. Надо у наших руководителей спросить. Я никаких инструкций не получал.

Смотря о каком давлении говорить. Письма, слова? Наверное, бы не играли тогда. Нужно же дальше как‑то жить.

Если бы такая ситуация была, мы бы, наверное, не проводили матч. Зачем стрелять себе в голову?» – сказал Крестинин.