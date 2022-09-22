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    В Киргизии рассказали, оказывала ли ФИФА давление на федерацию из-за матча с Россией

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией.

    «Оказывалось ли давление на нашу федерацию со стороны ФИФА из‑за матча со сборной России? Мне об этом никто ничего не говорил. Надо у наших руководителей спросить. Я никаких инструкций не получал.

    Смотря о каком давлении говорить. Письма, слова? Наверное, бы не играли тогда. Нужно же дальше как‑то жить.

    Если бы такая ситуация была, мы бы, наверное, не проводили матч. Зачем стрелять себе в голову?» – сказал Крестинин.

    • Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке 24 сентября.
    • Начало – в 17:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10936

      alex1951 54 минуты назад

      А что Киргизия? Пуп земли? Да наср.....они на все.
      У них там верблюдя...А они плюют на все!)))

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