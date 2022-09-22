Лидер боснийских сербов Додик считает, что матч Россия – Босния состоится

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, представляющий интересы боснийских сербов, поделился ожиданиями от матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

УЕФА одобрил его проведение.

Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

«Данная игра является довольно специфичной. Я, честно признаюсь, не являюсь болельщиком сборной Боснии и Герцеговины. Но, в то же время, благодарен футбольному совету Боснии и Герцеговины, что он позволил и создал условия для проведения подобного матча.

Половина Боснии и Герцеговины со стороны мусульманско-боснийской части выступает против данной игры. Но я ожидаю, что игра состоится. При этом некоторые игроки из этой части страны могут просто не выйти на поле.

Но я считаю, что это прекрасное событие, потому что спорт только укрепляет дружбу. И, конечно, если у меня будет возможность, я буду следить за матчем, прежде всего, из-за того, что играет Российская Федерация», – заявил лидер боснийских сербов.