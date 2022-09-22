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    Черчесов прокомментировал отстранение российских команд от международных турниров

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о санкциях УЕФА против российского футбола.

    – Все говорит за то, что сборная России проезжает мимо Евро-2024, а клубы неизвестно когда вернутся в еврокубки. Как российскому футболу жить и развиваться в условиях изоляции?

    – Если возникла такая ситуация, ее надо принять и по максимуму использовать. Другого выхода нет.

    Как вариант, есть пример «Краснодара», который, потеряв легионеров, сумел без падения результатов внедрить в состав большое число своих воспитанников.

    Несмотря на санкции, много новичков-легионеров у ЦСКА и «Динамо». Кто-то не едет, но едут другие.

    В целом – да, ситуация неприятная. И неприятна она не только тем, что тебя там нет, а тем, что не знаешь, до какого времени.

    Тут главное – не потерять терпение и заниматься футболом. Руководителям и тренерам клубов сконцентрироваться на своих командах и работать с полной отдачей.

    • Российскую сборную не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024.
    • Также команда пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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