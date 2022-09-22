Черчесов прокомментировал отстранение российских команд от международных турниров

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о санкциях УЕФА против российского футбола.
– Все говорит за то, что сборная России проезжает мимо Евро-2024, а клубы неизвестно когда вернутся в еврокубки. Как российскому футболу жить и развиваться в условиях изоляции?
– Если возникла такая ситуация, ее надо принять и по максимуму использовать. Другого выхода нет.
Как вариант, есть пример «Краснодара», который, потеряв легионеров, сумел без падения результатов внедрить в состав большое число своих воспитанников.
Несмотря на санкции, много новичков-легионеров у ЦСКА и «Динамо». Кто-то не едет, но едут другие.
В целом – да, ситуация неприятная. И неприятна она не только тем, что тебя там нет, а тем, что не знаешь, до какого времени.
Тут главное – не потерять терпение и заниматься футболом. Руководителям и тренерам клубов сконцентрироваться на своих командах и работать с полной отдачей.
- Российскую сборную не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024.
- Также команда пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
- Клубы РПЛ отстранены от еврокубков как минимум до конца сезона-2022/23.