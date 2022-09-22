«Ему не 40 лет». Черчесов верит в перезапуск карьеры Кокорина

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о перспективах нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

– Вы пожелали Александру Кокорину перезапустить карьеру в кипрском «Арисе» и перейти в более сильную лигу. Считаете, это еще возможно?

– Абсолютно! Возможно все, потому что у Кокорина отличная генетика. Кто-то уже в 26 стареет, а кто-то и в 40 играет.

Скорость он не потерял, склонности к лишнему весу нет, мышцы – рабочие, а играть он всегда умел.

И хорошо, что попал к Алексею Шпилевскому. Этого тренера знаю, общался с ним, когда он еще в «Кайрате» был.

Главное, чтобы Саша почувствовал там реальный вкус игры, которого ему не хватало в последние годы.

– Не много ли времени без футбола для него миновало?

– Ему не 40 лет. Какие он сам будет ставить цели, как акценты расставлять – так и получится. Желаю ему удачи.