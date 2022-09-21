Уилкшир: «Маловероятно, что Кокорин вернется в сборную России»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир не верит, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин вернется в сборную.

– Александр Кокорин перешел в «Арис» и уже забил. Есть ли у него шанс реанимировать карьеру?

– Послушайте, у Кокорина действительно есть качества, плюс уровень чемпионата Кипра далеко не самый высокий. Безусловно, это лига, где он сможет проявить себя и вновь обрести уверенность в собственных силах. Возвращение в сборную России или «Фиорентину»? Отличный вызов, нужно пытаться, при этом не забывая, что на Кипре совсем другой уровень. Но когда ты падаешь на такой уровень, мне возвращение в сборную кажется маловероятным, но в футболе все возможно.