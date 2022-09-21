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    Мостовой предложил России интегрироваться в африканский или латиноамериканский футбол

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что команда могла бы выступать в африканских или латиноамериканских турнирах.

    «Мы больше двух лет будем без международных игр. Единственный шанс – это, наверное, какая-то азиатская лига. Кроме Азии, есть вариант с Африкой и с Латинской Америкой. Об этом должны думать люди, которые получают большие деньги и разбираются в футболе. Если ждать, пока снимут отстранения, то не факт, что допустят до отборочных игр чемпионата мира-2026. Уже не приходится ждать, надо что-то делать сейчас.

    Сейчас все говорят о развитии футбола, а у нас что застой был? Почему раньше никто не говорил о развитии. У нас был, есть и будет футбол, привыкаем жить в таком режиме», – сказал Мостовой.

    • Накануне Россию отстранили от Евро-2024.
    • Ранее было отстранение от отбора на ЧМ-2022 и участия в Лиге наций.
    • Это решения ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Metaratings

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