Мостовой предложил России интегрироваться в африканский или латиноамериканский футбол

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что команда могла бы выступать в африканских или латиноамериканских турнирах.

«Мы больше двух лет будем без международных игр. Единственный шанс – это, наверное, какая-то азиатская лига. Кроме Азии, есть вариант с Африкой и с Латинской Америкой. Об этом должны думать люди, которые получают большие деньги и разбираются в футболе. Если ждать, пока снимут отстранения, то не факт, что допустят до отборочных игр чемпионата мира-2026. Уже не приходится ждать, надо что-то делать сейчас.

Сейчас все говорят о развитии футбола, а у нас что застой был? Почему раньше никто не говорил о развитии. У нас был, есть и будет футбол, привыкаем жить в таком режиме», – сказал Мостовой.