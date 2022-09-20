Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тащин рассказал, как «Матч ТВ», Первый канал и «Россия 1» разделят трансляции ЧМ-2022

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о трансляциях матчей ЧМ-2022

    «Права стоят немаленьких денег. Контракт был подписан ещe в 2019-м. Большая часть за него уже точно выплачена.

    Матчи ещe не распределяли, но могу точно сказать: на «Матч ТВ» будет большое количество футбола. Прямые трансляции будем делить поровну, но все матчи можно будет посмотреть в повторах на нашем канале.

    Это масштабное событие, которое выходит за рамки привычного спорта. Сборная России не первый раз не будет участвовать в чемпионате мира, и раньше на цифрах это не особо сказывалось. Рассчитываем, что пройдeт очень хорошо.

    Конечно, рейтинги домашнего ЧМ вряд ли удастся повторить, но всe равно ожидания позитивные. По Евро у нас были хорошие показатели», – сказал Тащин.

    • Турнир пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

    Новости по теме
    Сборная Бельгии представила новую форму с пламенем на рукавах 1
    Апелляционный комитет ФИФА отклонил повторное обращение об отстранении Эквадора от участия в ЧМ-2022 1
    Сборная Португалии представила форму для ЧМ-2022 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:00
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11