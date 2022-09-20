Тащин рассказал, как «Матч ТВ», Первый канал и «Россия 1» разделят трансляции ЧМ-2022

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о трансляциях матчей ЧМ-2022

«Права стоят немаленьких денег. Контракт был подписан ещe в 2019-м. Большая часть за него уже точно выплачена.

Матчи ещe не распределяли, но могу точно сказать: на «Матч ТВ» будет большое количество футбола. Прямые трансляции будем делить поровну, но все матчи можно будет посмотреть в повторах на нашем канале.

Это масштабное событие, которое выходит за рамки привычного спорта. Сборная России не первый раз не будет участвовать в чемпионате мира, и раньше на цифрах это не особо сказывалось. Рассчитываем, что пройдeт очень хорошо.

Конечно, рейтинги домашнего ЧМ вряд ли удастся повторить, но всe равно ожидания позитивные. По Евро у нас были хорошие показатели», – сказал Тащин.