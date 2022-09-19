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    «Барселона» может бесплатно подписать полузащитника «Реала»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Барселону».

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего футболиста, чей контракт с «Реалом» истекает следующим летом.

    Зимой у мадридского клуба будет последняя возможность продать Асенсио. Если это не случится, испанец покинет «Реал» в качестве свободного агента по окончании сезона.

    Агент футболиста Жорже Мендеш может помочь «Барсе» в осуществлении сделки.

    • В прошлом сезоне Асенсио забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 42 матчах.
    • В этом сезоне он провел 4 игры, забил 1 гол.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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