«Барселона» может бесплатно подписать полузащитника «Реала»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Барселону».
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего футболиста, чей контракт с «Реалом» истекает следующим летом.
Зимой у мадридского клуба будет последняя возможность продать Асенсио. Если это не случится, испанец покинет «Реал» в качестве свободного агента по окончании сезона.
Агент футболиста Жорже Мендеш может помочь «Барсе» в осуществлении сделки.
- В прошлом сезоне Асенсио забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 42 матчах.
- В этом сезоне он провел 4 игры, забил 1 гол.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo