«Барселона» может бесплатно подписать полузащитника «Реала»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего футболиста, чей контракт с «Реалом» истекает следующим летом.

Зимой у мадридского клуба будет последняя возможность продать Асенсио. Если это не случится, испанец покинет «Реал» в качестве свободного агента по окончании сезона.

Агент футболиста Жорже Мендеш может помочь «Барсе» в осуществлении сделки.