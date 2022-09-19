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    Мостовой: «Локомотив» – любительская команда. Всякие Рангники пускают поезд под откос»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал игру «Локомотива» в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    «Не знаю, самый ли слабый это «Локомотив». Я много не следил за всей историей клуба. Другое дело, действительно, «Локомотив» в первом тайме вообще удручающе выглядел. И «Спартак» ничего особенного в первом или во втором тайме не показал, он просто показал, что больше хочет выиграть, мотивирован, идeт в борьбу.

    А «Локомотив» – такое ощущение, что вышли и думают: «Ну ладно, что будет, то будет». Как любительская команда. Хотя там несколько человек пытались, старались. Но когда у тебя выпадают два-три игрока, ты же играешь не «семь на семь», а семь против 11.

    Их футболист Педриньо ни разу в борьбу не вступил. Когда получал мяч, плясал на месте, а потом у него отбирали мяч, он останавливался. Другие почему-то боролись, а он стоял, смотрел.

    Это многим не понять, но я это вижу сразу. Мы второй год на эту тему говорим, с момента, как в руководстве появились всякие Рангники. Пришли и занимаются своими делами: всe спокойно, всe нормально. Пускают под откос поезд», – сказал Мостовой.

    • «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
    • Это повторение клубного антирекорда.
    • Команда всего на 1 очко выше зоны стыковых матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6747

      Антибиотик 15 минут назад

      Зачем унижать команду, когда виновниками всего являются лица, начиная от совдира и тренерского штаба, и заканчивая массажистами и медперсоналом? Тут нужно посадить всех в один вагон и отправить в Магадан. Про РЖД вообще не говорю, им плевать на все, как обычно.

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      Рейтинг: +4901

      Enter2006 21 минуту назад

      Сименс потихоньку уходит с России, Локо и Зенит - держитесь...

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      Рейтинг: +459

      Снег > Enter2006 13 минут назад

      ИЗ России. Не надо хохляцких оборотов.

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      Рейтинг: +4901

      Enter2006 > Снег 2 минуты назад

      "из" конечно, не хотел, как-то быстро написал. прошу прощения.

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      Рейтинг: +286

      Аден 29 минут назад

      ну дайте, дайте же мостовому порулить, хоть где нибудь, хоть кем нибудь.

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      Рейтинг: +37

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 34 минуты назад

      Локомотив очень сильная команда

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