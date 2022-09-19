Мостовой: «Локомотив» – любительская команда. Всякие Рангники пускают поезд под откос»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал игру «Локомотива» в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Не знаю, самый ли слабый это «Локомотив». Я много не следил за всей историей клуба. Другое дело, действительно, «Локомотив» в первом тайме вообще удручающе выглядел. И «Спартак» ничего особенного в первом или во втором тайме не показал, он просто показал, что больше хочет выиграть, мотивирован, идeт в борьбу.

А «Локомотив» – такое ощущение, что вышли и думают: «Ну ладно, что будет, то будет». Как любительская команда. Хотя там несколько человек пытались, старались. Но когда у тебя выпадают два-три игрока, ты же играешь не «семь на семь», а семь против 11.

Их футболист Педриньо ни разу в борьбу не вступил. Когда получал мяч, плясал на месте, а потом у него отбирали мяч, он останавливался. Другие почему-то боролись, а он стоял, смотрел.

Это многим не понять, но я это вижу сразу. Мы второй год на эту тему говорим, с момента, как в руководстве появились всякие Рангники. Пришли и занимаются своими делами: всe спокойно, всe нормально. Пускают под откос поезд», – сказал Мостовой.