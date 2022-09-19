Грузия опередила Россию и раньше пригласила Сазонова в сборную («СЭ»)

Стало известно, почему защитник «Динамо» Саба Сазонов отправился в расположение молодежной сборной Грузии несмотря на вызов в российскую сборную.
По информации «СЭ», представители сборной Грузии опередили РФС и раньше договорились с футболистом. До поступления приглашения в российскую молодежку Сазонов уже дал принципиальное согласие о выступлении за грузинскую команду.
- Сазонов – воспитанник «Зенита».
- Его мать – грузинка.
- В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»