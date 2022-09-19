Гаранин: «В Европе – мракобесие. Не исключаю, что Захаряна заставили бы сменить гражданство»

Перегорел Захарян Челси. Теперь с Динамой в Пердив. Гыгыгы
Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
– Несмотря на все баны, недавно Захарян мог уехать в Англию. Как думаете, могли бы его в таком случае попросить сменить гражданство на армянское?
– Думаю, могли бы начать давить на ухо. У всех, конечно, своя правда. Но я общаюсь с иностранцами, которые работают в России и имеют семьи где-нибудь во Франции.
Мне говорят: «Вадим, там какое-то мракобесие». В Европе нас делают зверьем. Поэтому, не исключаю, что могли бы заставить Захаряна сменить гражданство.
Не просто же так спортсменам говорят отрекаться от страны, чтобы они могли участвовать в соревнованиях.