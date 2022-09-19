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    Гаранин: «В Европе – мракобесие. Не исключаю, что Захаряна заставили бы сменить гражданство»

    Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    – Несмотря на все баны, недавно Захарян мог уехать в Англию. Как думаете, могли бы его в таком случае попросить сменить гражданство на армянское?

    – Думаю, могли бы начать давить на ухо. У всех, конечно, своя правда. Но я общаюсь с иностранцами, которые работают в России и имеют семьи где-нибудь во Франции.

    Мне говорят: «Вадим, там какое-то мракобесие». В Европе нас делают зверьем. Поэтому, не исключаю, что могли бы заставить Захаряна сменить гражданство.

    Не просто же так спортсменам говорят отрекаться от страны, чтобы они могли участвовать в соревнованиях.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +400

      Лицом_на_клаве 55 минут назад

      Перегорел Захарян Челси. Теперь с Динамой в Пердив. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1643

      Форвард 79 1 час назад

      Врядли, так как Захарян все равно бы не смог играть за Армению.
      Он заигран за основную сборную России.
      Хотя не удивился бы, если эти паразиты, спецально для этого придумали изменение в регламенте.
      У фифа и уефа так себе с принципами, ни характера ни самоуважения, просто тряпочки))

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      Рейтинг: +15584

      NewLife 1 час назад

      Гаранин, а как эти мракобесы ухитряются создавать товары и услуги, которыми ты пользуешься, небось не на жигулях рассекаешь, не фуфломицинами лечишься, не рубин у тебя ящик и не белорусский смартфон. Самый настоящий мракобес и ксенофоб это ты.

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      Рейтинг: +4112

      Дедуктор > NewLife 1 час назад

      NewLife, ты глуп. И по присущей дуракам привычке надуваешь щеки, делаешь важный вид и изрекаешь "типо вумные мысли". Веди себя скромнее, дурник.
      Вряд ли, ты поймешь. Но, тем не менее. Создают товары и услуги совсем не власть предержащие мракобесы. И история этих товаров не одним днем писана. А вот, превращение нескольких этносов в ЛГБТ сообщества - это текущий момент. И это, как раз, = одно из проявлений мракобесия. Вот, например, в Британии короновали мужика, репутация которого = распущенный (развращенный, в смысле) подонок неприятной наружности. И будь уверен: производителей товаров и услуг нагнут и заставят почитать этого проходимца. Кстати, еще век назад Уэллс практически такую же картину описывал. Про производителей товаров и услуг

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      Рейтинг: +4112

      Дедуктор > Дедуктор 1 час назад

      Если совсем просто, то: Наличие производителей совсем не является эквивалентом и гарантией отсутствия мракобесия.

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      Рейтинг: +15584

      NewLife > Дедуктор 39 минут назад

      Живи в землянке и ходи в лаптях умник, может тогда поймешь, что пишешь куйню.

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      Рейтинг: +6114

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Мракобесие (обскурантизм) - это крайне негативное отношение к науке, общественному и технологическому прогрессу, торжеству разума и рациональности. Естественно подобное встречается в Европе, но при чём здесь гражданство Захаряна? Не говоря уже о том, что это как раз в нашей православной и духоскрепной обскурантизм на каждом шагу.

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      Рейтинг: +183

      Таврида 2 часа назад

      Так и было бы. Возводить пятикратно судимого уголовника-рецидивиста во всемирные герои надо было ухитриться. Бриташки со своим стоянием на коленях перед преступником особо в этом преуспели. Почитайте биографию Джорджа Флойда - это же реально "путь героя" в современной западной "демократии". Причем в Британии нет демократии, там же король Карл (Карл))) III, бггг

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      Рейтинг: +546

      Янвapь 69 > Таврида 2 часа назад

      По поводу Кракена и Торнадо с противоположной стороны, вопросов нет ?

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      Рейтинг: +183

      Таврида > Янвapь 69 2 часа назад

      Вопросы есть по всем вопросам, но как мы их можем решить если сдаем территории со всем населением? Сейчас там идет страшный террор, каклы даже не стесняются выкладывать видео с пытками и убийствами.

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      Рейтинг: +546

      Янвapь 69 > Таврида 2 часа назад

      Речь в первом комментарии идёт о привлечении зк к военным действиям, о чём я и задал уточняющий вопрос. Тема геноцида пророссийского населения на оставленных территориях в вашем ответе откуда появилась ?

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      Рейтинг: +23255

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      ... и вставать на колени.(((

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