Гаранин: «В Европе – мракобесие. Не исключаю, что Захаряна заставили бы сменить гражданство»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

– Несмотря на все баны, недавно Захарян мог уехать в Англию. Как думаете, могли бы его в таком случае попросить сменить гражданство на армянское?

– Думаю, могли бы начать давить на ухо. У всех, конечно, своя правда. Но я общаюсь с иностранцами, которые работают в России и имеют семьи где-нибудь во Франции.

Мне говорят: «Вадим, там какое-то мракобесие». В Европе нас делают зверьем. Поэтому, не исключаю, что могли бы заставить Захаряна сменить гражданство.

Не просто же так спортсменам говорят отрекаться от страны, чтобы они могли участвовать в соревнованиях.