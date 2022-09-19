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  • Гаранин: «В Европе – мракобесие. Не исключаю, что Захаряна заставили бы сменить гражданство»

Гаранин: «В Европе – мракобесие. Не исключаю, что Захаряна заставили бы сменить гражданство»

19 сентября 2022, 13:58
10

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

– Несмотря на все баны, недавно Захарян мог уехать в Англию. Как думаете, могли бы его в таком случае попросить сменить гражданство на армянское?

– Думаю, могли бы начать давить на ухо. У всех, конечно, своя правда. Но я общаюсь с иностранцами, которые работают в России и имеют семьи где-нибудь во Франции.

Мне говорят: «Вадим, там какое-то мракобесие». В Европе нас делают зверьем. Поэтому, не исключаю, что могли бы заставить Захаряна сменить гражданство.

Не просто же так спортсменам говорят отрекаться от страны, чтобы они могли участвовать в соревнованиях.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду он провел 58 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
  • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Челси Захарян Арсен Гаранин Вадим
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1663585753
... и вставать на колени.(((
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Таврида
1663587354
Так и было бы. Возводить пятикратно судимого уголовника-рецидивиста во всемирные герои надо было ухитриться. Бриташки со своим стоянием на коленях перед преступником особо в этом преуспели. Почитайте биографию Джорджа Флойда - это же реально "путь героя" в современной западной "демократии". Причем в Британии нет демократии, там же король Карл (Карл))) III, бггг
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Viper for CSKA
1663588081
Мракобесие (обскурантизм) - это крайне негативное отношение к науке, общественному и технологическому прогрессу, торжеству разума и рациональности. Естественно подобное встречается в Европе, но при чём здесь гражданство Захаряна? Не говоря уже о том, что это как раз в нашей православной и духоскрепной обскурантизм на каждом шагу.
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NewLife
1663589108
Гаранин, а как эти мракобесы ухитряются создавать товары и услуги, которыми ты пользуешься, небось не на жигулях рассекаешь, не фуфломицинами лечишься, не рубин у тебя ящик и не белорусский смартфон. Самый настоящий мракобес и ксенофоб это ты.
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Форвард 79
1663590503
Врядли, так как Захарян все равно бы не смог играть за Армению. Он заигран за основную сборную России. Хотя не удивился бы, если эти паразиты, спецально для этого придумали изменение в регламенте. У фифа и уефа так себе с принципами, ни характера ни самоуважения, просто тряпочки))
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