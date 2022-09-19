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    «Это не про «Спартак». Николсон объяснил свои слова про «запасной вариант»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что его публикация в соцсетях трехнедельной давности не имеет отношения к футболу.

    Тогда ямаец написал: «Я усердно работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я – запасной вариант».

    «Эти слова я писал не про «Спартак», не про футбол, это про жизнь. Это про мою личную жизнь.

    Я остался единственным в своей семье. Мне друзья говорили, если я завершу карьеру футболиста, у моей семьи никого не останется, кто смог бы ее содержать, не останется кормильца», – объяснил форвард.

    • В этом сезоне Николсон провел на поле всего 223 минуты.
    • В 8 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +17179

      Cleaner 57 минут назад

      Если этот болтливый нгр свалит из Спартака, команда НИЧЕГО не потеряет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15589

      NewLife 1 час назад

      Журнашлюшки всюду видят тайные смыслы, чтобы все опошлить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25717

      vladimir-7 > NewLife 1 час назад

      Да они, как навозные жуки, давно питаются этими отходами и всем их предлагают.

      0
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