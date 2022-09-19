«Это не про «Спартак». Николсон объяснил свои слова про «запасной вариант»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что его публикация в соцсетях трехнедельной давности не имеет отношения к футболу.

Тогда ямаец написал: «Я усердно работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я – запасной вариант».

«Эти слова я писал не про «Спартак», не про футбол, это про жизнь. Это про мою личную жизнь.

Я остался единственным в своей семье. Мне друзья говорили, если я завершу карьеру футболиста, у моей семьи никого не останется, кто смог бы ее содержать, не останется кормильца», – объяснил форвард.