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  • «Это не про «Спартак». Николсон объяснил свои слова про «запасной вариант»

«Это не про «Спартак». Николсон объяснил свои слова про «запасной вариант»

19 сентября 2022, 11:51
3

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что его публикация в соцсетях трехнедельной давности не имеет отношения к футболу.

Тогда ямаец написал: «Я усердно работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я – запасной вариант».

«Эти слова я писал не про «Спартак», не про футбол, это про жизнь. Это про мою личную жизнь.

Я остался единственным в своей семье. Мне друзья говорили, если я завершу карьеру футболиста, у моей семьи никого не останется, кто смог бы ее содержать, не останется кормильца», – объяснил форвард.

  • В этом сезоне Николсон провел на поле всего 223 минуты.
  • В 8 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (3)
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NewLife
1663578121
Журнашлюшки всюду видят тайные смыслы, чтобы все опошлить.
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PNZ1985
1663587910
Кошмар Николсон вчера был в 'ударе', не во время Бальде сгинул однако)
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