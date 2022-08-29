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    «Я запасной вариант, мне не на кого положиться». Николсон – о своей роли в «Спартаке»

    Нападающий «Спартака» Шамар Николсон недоволен своим положением в команде.

    Об этом 25-летний ямаец написал в соцсетях.

    «Я усердно работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я – запасной вариант», – говорится в публикации футболиста.

    • В этом сезоне Николсон провел на поле всего 114 минут.
    • В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
    • На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.

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    Источник: «Бомбардир»

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    29.08.2022 23:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Фитоняшич 1 час назад

      Соболев пашет за троих и четыре голевых имеет. Вот, что нужно на поле делать.
      Я всё же жду, когда у нас будет расстановка с двумя центральными напами и вингерами по краям, а не вот это вот прикол с оттянутым Соболевым и вингерами в центре поля. Просто искренне не понимаю, какой толк от такого кол-ва центральных полузащитников, когда там всегда проходной двор. С другой стороны, Спартак не возится в центре поля и не стоит на своей половине. Может, в этом есть смысл. Моментов хватает в любом матче. Лишь бы забивали.

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