«Я запасной вариант, мне не на кого положиться». Николсон – о своей роли в «Спартаке»

Соболев пашет за троих и четыре голевых имеет. Вот, что нужно на поле делать.
Я всё же жду, когда у нас будет расстановка с двумя центральными напами и вингерами по краям, а не вот это вот прикол с оттянутым Соболевым и вингерами в центре поля. Просто искренне не понимаю, какой толк от такого кол-ва центральных полузащитников, когда там всегда проходной двор. С другой стороны, Спартак не возится в центре поля и не стоит на своей половине. Может, в этом есть смысл. Моментов хватает в любом матче. Лишь бы забивали.
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон недоволен своим положением в команде.
Об этом 25-летний ямаец написал в соцсетях.
«Я усердно работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я – запасной вариант», – говорится в публикации футболиста.
- В этом сезоне Николсон провел на поле всего 114 минут.
- В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
- На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.