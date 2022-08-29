«Я запасной вариант, мне не на кого положиться». Николсон – о своей роли в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон недоволен своим положением в команде.

Об этом 25-летний ямаец написал в соцсетях.

«Я усердно работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я – запасной вариант», – говорится в публикации футболиста.