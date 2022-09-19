«Собрать всю эту шайку‑лейку и отправить на «Сапсане» подальше». Быстров – о тренерском штабе «Локомотива»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров считает, что «Локомотиву» пора сменить тренеров.

«Я с начала сезона начал говорить – собрать всю эту шайку‑лейку в мешочек и отправить на «Сапсане» куда‑нибудь подальше от «Локомотива».

Есть прекрасные российские свободные тренеры, молодые, которые могут себя проявить лучше, чем все, кого они («Локомотив») пытаются ставить.

Перспектив ноль. «Факел», «Торпедо» преображаются, видно, что тренер работает, здесь мы ничего не видим.

Сейчас руководство должно выйти и сказать – тренер в отставку, есть свободные (Александр) Кержаков, (Игорь) Шалимов, (Александр) Бородюк. Назначайте, эти люди могут исправить ситуацию», – сказал Быстров.