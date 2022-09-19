Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Собрать всю эту шайку‑лейку и отправить на «Сапсане» подальше». Быстров – о тренерском штабе «Локомотива»

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров считает, что «Локомотиву» пора сменить тренеров.

    «Я с начала сезона начал говорить – собрать всю эту шайку‑лейку в мешочек и отправить на «Сапсане» куда‑нибудь подальше от «Локомотива».

    Есть прекрасные российские свободные тренеры, молодые, которые могут себя проявить лучше, чем все, кого они («Локомотив») пытаются ставить.

    Перспектив ноль. «Факел», «Торпедо» преображаются, видно, что тренер работает, здесь мы ничего не видим.

    Сейчас руководство должно выйти и сказать – тренер в отставку, есть свободные (Александр) Кержаков, (Игорь) Шалимов, (Александр) Бородюк. Назначайте, эти люди могут исправить ситуацию», – сказал Быстров.

    • «Локо» набрал 9 очков в 10 турах РПЛ.
    • Это повторение клубного антирекорда.
    • Команда всего на 1 очко выше зоны стыковых матчей.

    Новости по теме
    «Сидел бы в «Челси» в ватных штанишках в запасе». Быстров – о Захаряне 8
    «Где Захарян? Только махания руками и споры». Быстров – о поражении «Динамо» от «Зенита» 6
    Быстров рассказал, при каком условии «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15585

      NewLife 27 минут назад

      Беспонтовый болтун.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13641

      playsh 44 минуты назад

      Вовка,кто бы тебя отправил из Москвы,на чём угодно и куда угодно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15468

      Fusballer 57 минут назад

      В Питер что ли?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11