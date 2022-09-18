В «Спартаке» назвали конкретную причину дисквалификации Бальде за допинг

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, за что нападающий Кейта Бальде был дисквалифицирован на три месяца.

— Что конкретно нарушил Бальде?

— На юридическом языке это называется «потеря контроля над футболистом».

В момент, когда ему объявили о вызове на сдачу допинг-пробы, он зашел в раздевалку, вернулся из раздевалки и пошел за допинг-офицером, который внес это в протокол. Игрок не должен был заходить в раздевалку, а должен был сразу пройти за допинг-офицером.