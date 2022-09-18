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    Мостовой: «Буду работать над тем, чтобы меня знали в Европе»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об игре против новичка «Динамо» Элазара Дасы.

    – По позиции футболист «Зенита» Мостовой регулярно оказывался против новичка «Динамо» Элазара Дасы. Как против него игралось?

    — Я в первый раз увидел этого игрока, если честно. Не знал, чего от него ожидать.

    — Видимо, как и он не знал, чего ожидать от футболиста Мостового.

    — Ну, будем работать, в том числе и чтобы меня тоже знали в Европе.

    • «Сочи» летом хотел арендовать Мостового.
    • 24-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Мостовой не пропустил ни матча, забил 5 раз, сделал ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4896

      polt 9 минут назад

      Ну сыграл несколько матчей на уровне и что, начало звездной болезни?

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