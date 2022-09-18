Мостовой: «Буду работать над тем, чтобы меня знали в Европе»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об игре против новичка «Динамо» Элазара Дасы.
– По позиции футболист «Зенита» Мостовой регулярно оказывался против новичка «Динамо» Элазара Дасы. Как против него игралось?
— Я в первый раз увидел этого игрока, если честно. Не знал, чего от него ожидать.
— Видимо, как и он не знал, чего ожидать от футболиста Мостового.
— Ну, будем работать, в том числе и чтобы меня тоже знали в Европе.
- «Сочи» летом хотел арендовать Мостового.
- 24-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ Мостовой не пропустил ни матча, забил 5 раз, сделал ассист.
Источник: «Матч ТВ»