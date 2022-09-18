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    Овчинников: «Надеюсь, завтра нас вернут в еврокубки»

    Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассчитывает на скорейшее возвращение России в еврокубки.

    – Уровень РПЛ в связи с отстранением от еврокубоков, уезда некоторых легионеров, упал?

    – Уровень чемпионата упал, да. Но теперь у нас есть возможность развиваться молодым российским футболистам.

    – Как думаете, через сколько лет нас вернут в Европу?

    – Сложно сказать. Какой смысл предполагать? Я надеюсь, что нас завтра вернут в еврокубки. Мы должны победить – во всех смыслах.

    • Россия выпала из топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА.
    • УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международного футбола.
    • Овчинников сейчас возглавляет команду РФС в Медиалиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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