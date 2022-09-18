Овчинников: «Надеюсь, завтра нас вернут в еврокубки»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассчитывает на скорейшее возвращение России в еврокубки.
– Уровень РПЛ в связи с отстранением от еврокубоков, уезда некоторых легионеров, упал?
– Уровень чемпионата упал, да. Но теперь у нас есть возможность развиваться молодым российским футболистам.
– Как думаете, через сколько лет нас вернут в Европу?
– Сложно сказать. Какой смысл предполагать? Я надеюсь, что нас завтра вернут в еврокубки. Мы должны победить – во всех смыслах.
- Россия выпала из топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА.
- УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международного футбола.
- Овчинников сейчас возглавляет команду РФС в Медиалиге.
Источник: «РБ Спорт»