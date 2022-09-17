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    «Жалко «Спартак». Камоцци – о дисквалификации Бальде

    Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на дисквалификацию форварда команды Бальде Кейта.

    «Я не знаю точно, как это произошло, и знал ли его агент об этой ситуации, но это не лучшая позиция ни для него, ни для «Спартака». Все должны действовать с большим вниманием, прежде чем подписать игрока. Жалко клуб.

    Возможно ли в теории разорвать контракт с Бальде? Это зависит от того, какое конкретно нарушение допинга произошло и что написано в пункте в контракте игрока», – сказал Камоцци.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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