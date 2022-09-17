Кузьмичев отреагировал на новость о возможном возвращении в «Спартак»

Владимир Кузьмичев прокомментировал слухи, что он может вернуться в «Спартак».

Ранее он занимал должность куратора системы подготовки молодых футболистов.

«Мне нечего сказать, потому что со мной никто не контактировал. Соответственно, не знаю.

Я сейчас вообще нахожусь в регионе и даже не в Москве», – сказал функционер.