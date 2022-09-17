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    Кузьмичев отреагировал на новость о возможном возвращении в «Спартак»

    Владимир Кузьмичев прокомментировал слухи, что он может вернуться в «Спартак».

    Ранее он занимал должность куратора системы подготовки молодых футболистов.

    «Мне нечего сказать, потому что со мной никто не контактировал. Соответственно, не знаю.

    Я сейчас вообще нахожусь в регионе и даже не в Москве», – сказал функционер.

    • Кузьмичев покинул «Спартак» в декабре 2021 года – через 3 месяца после назначения.
    • Он также руководил академией «Локомотива».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      oneniahade 55 минут назад

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      Рейтинг: +16825

      ilichkadr 1 час назад

      "нахожусь в регионе и даже не в Москве"
      Это где, над Москвой или под нею?

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      Рейтинг: +1640

      22 raza chemp > ilichkadr 1 час назад

      Надмосковья в России нет потому что все под Москвой

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      Рейтинг: +16825

      ilichkadr > 22 raza chemp 1 час назад

      Похоже, что под Москвой, поскольку из региона (Москва) товарисч не выезжал.
      P.S. Матч-ТВ в своём репертуаре, а бомбардир не читая копирует.

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