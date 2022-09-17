Кузьмичев отреагировал на новость о возможном возвращении в «Спартак»

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Владимир Кузьмичев прокомментировал слухи, что он может вернуться в «Спартак».
Ранее он занимал должность куратора системы подготовки молодых футболистов.
«Мне нечего сказать, потому что со мной никто не контактировал. Соответственно, не знаю.
Я сейчас вообще нахожусь в регионе и даже не в Москве», – сказал функционер.
- Кузьмичев покинул «Спартак» в декабре 2021 года – через 3 месяца после назначения.
- Он также руководил академией «Локомотива».