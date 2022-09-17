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    Кузьмичев может вернуться в «Спартак»

    «Спартак» рассматривает возможность возвращения Владимира Кузьмичева в систему клуба.

    Ранее он занимал должность куратора системы подготовки молодых футболистов.

    Сейчас же функционеру могут предложить пост, на котором он будет отвечать за возрождение проекта «Спартак-2» и за молодежную вертикаль клуба.

    • Кузьмичев покинул «Спартак» в декабре 2021 года – через 3 месяца после назначения.
    • Он также руководил академией «Локомотива».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      oneniahade 53 минуты назад


      Зачeм дapить цвeты и пoдаpки, выпpашевать у жeны, снимать пpоститyткy если можно пpосто пoтpаxатьcя. Мoжeшь сам убeдитьcя, вот ccылка ----- https://0a.fit/zex

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      Рейтинг: +25715

      vladimir-7 3 часа назад

      В спартаке необходимо провести коренную чистку руководства, набранного
      владельцем клуба по принципу СВОЙ для Федуна, а не СПЕЦИАЛИСТ для клуба.

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      Рейтинг: +19750

      derrik2000 3 часа назад

      Если действительно хороший специалист, который вовремя в прошлый приход в систему Спартака понял, что Федун решил свернуть всё и сам "свернуться", поэтому и ушёл в декабре 2021 года, то добро пожаловать.

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