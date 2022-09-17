Кузьмичев может вернуться в «Спартак»

«Спартак» рассматривает возможность возвращения Владимира Кузьмичева в систему клуба.

Ранее он занимал должность куратора системы подготовки молодых футболистов.

Сейчас же функционеру могут предложить пост, на котором он будет отвечать за возрождение проекта «Спартак-2» и за молодежную вертикаль клуба.