Кузьмичев может вернуться в «Спартак»

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«Спартак» рассматривает возможность возвращения Владимира Кузьмичева в систему клуба.
Ранее он занимал должность куратора системы подготовки молодых футболистов.
Сейчас же функционеру могут предложить пост, на котором он будет отвечать за возрождение проекта «Спартак-2» и за молодежную вертикаль клуба.
- Кузьмичев покинул «Спартак» в декабре 2021 года – через 3 месяца после назначения.
- Он также руководил академией «Локомотива».