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    Мостовой – об Эшоурте: «В «Спартаке» играют с глобусом – привозят людей со всех стран»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

    «Вообще не знаю, кто такой Эшуорт. Мне сказали, что он много-много лет назад где-то в «Ростове» был. Без понятия, в какой должности и что он там делал. Может, как турист…

    Исполнял обязанности спортивного директора? Может, как раз в то время, когда все тянулись в Россию. Сейчас даже не знаю, где он был в последнее время. Сейчас в клубе новые владельцы, поэтому, скорее всего, подтянули среди знакомых.

    В шутку скажу, но такое ощущение, что в «Спартаке» с глобусом играют – людей привозят со всех стран. Я посчитал, по-моему, седьмая страна: швейцарцы, португальцы, испанцы, итальянцы — теперь вот англичанин.

    Такое ощущение, что «Спартак» просто открывает новых людей: кто знал Абаскаля и Каттани? Может, в каких-то своих кругах знают, и всe. Я не удивлeн. Говорю, с глобусом кто-то сидит, дома крутит его: «Ну давай из Англии кого-то?», а ему отвечают: «Ну давай!» – сказал Мостовой.

    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.
    • Эшуорт должен прилететь в Москву на следующей неделе – 20 или 21 сентября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15547

      NewLife 30 минут назад

      Мурло, которое похваляется своей темнотой.

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