Мостовой – об Эшоурте: «В «Спартаке» играют с глобусом – привозят людей со всех стран»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Вообще не знаю, кто такой Эшуорт. Мне сказали, что он много-много лет назад где-то в «Ростове» был. Без понятия, в какой должности и что он там делал. Может, как турист…

Исполнял обязанности спортивного директора? Может, как раз в то время, когда все тянулись в Россию. Сейчас даже не знаю, где он был в последнее время. Сейчас в клубе новые владельцы, поэтому, скорее всего, подтянули среди знакомых.

В шутку скажу, но такое ощущение, что в «Спартаке» с глобусом играют – людей привозят со всех стран. Я посчитал, по-моему, седьмая страна: швейцарцы, португальцы, испанцы, итальянцы — теперь вот англичанин.

Такое ощущение, что «Спартак» просто открывает новых людей: кто знал Абаскаля и Каттани? Может, в каких-то своих кругах знают, и всe. Я не удивлeн. Говорю, с глобусом кто-то сидит, дома крутит его: «Ну давай из Англии кого-то?», а ему отвечают: «Ну давай!» – сказал Мостовой.